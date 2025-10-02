El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El periodismo asume las nuevas narrativas y avances tecnológicos sin perder la brújula de la verdad
Los portavoces de Vox, David Hierro (I), y PP, Ricardo Gavilanes (D), en la Junta de Portavoces. Miriam Chacón/Ical
Castilla y León

PP y Vox rechazan crear una comisión de investigación de incendios

La propuesta de UPL-Soria Ya y el Mixto tendrá que ir a pleno, si bien la mayoría absoluta de los 'populares' y Vox evitará que prospere

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:26

Comenta

El Grupo Popular comunicó hoy, cuando se cerraba el plazo, su oposición a la creación de una comisión de investigación en las Cortes sobre la gestión de los incendios forestales, que habían solicitado a finales de agosto los grupos UPL-Soria Ya y el Mixto (Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea). Por tanto, de acuerdo a lo anunciado previamente, tanto los 'populares' como Vox rechazan esta posibilidad y será finalmente el Pleno el que se pronuncie sobre ello.

Este jueves, fuentes del Grupo Popular informaron de que se había registrado el escrito de oposición a la comisión de investigación de los incendios, pues como ya había adelantado su portavoz, Ricardo Gavilanes, consideran que desde la Junta ya se han dado las explicaciones oportunas, tras la comparecencia del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a finales de agosto.

Noticias relacionadas

Las Cortes inadmiten una moción de UPL para una consulta popular sobre la autonomía leonesa

Las Cortes inadmiten una moción de UPL para una consulta popular sobre la autonomía leonesa

La oposición duda que la Junta cumpla con los plazos de los presupuestos: «Están instalados en la vagancia»

La oposición duda que la Junta cumpla con los plazos de los presupuestos: «Están instalados en la vagancia»

Asimismo, hace algo más de una semana, el pasado 24 de septiembre, Vox comunicó a las Cortes que se oponía a la comisión de investigación que pedía el resto de la oposición, ya que habían apostado por la vía judicial y no por la parlamentaria para depurar posibles responsabilidades.

Este jueves se cierra el plazo abierto el pasado 11 de septiembre por las Cortes para que los grupos manifestaran si se oponían a la creación de este órgano parlamentario. Tanto PP como Vox, socios de gobierno al inicio de la legislatura, han trasladado su negativa, por lo que este asunto irá a una sesión plenaria, previsiblemente este mes, para que se pronuncie la cámara, de acuerdo al artículo 50 del Reglamento.

Si la mayoría absoluta mantiene su oposición no se creará esta comisión de investigación. Cabe recordar que la suma de PP (31 procuradores) y Vox (once) supera los 41 parlamentarios, a pesar de que los socialistas respaldan la iniciativa de UPL-Soria YA y el Mixto (Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea). Por tanto, esta comisión de investigación, que ha sido propuesta en la recta final de la legislatura, no verá previsiblemente la luz.

Durante esta legislatura no se ha creado ninguna comisión de investigación, a diferencia de lo ocurrido en la anterior cuando se pusieron en marcha hasta cinco, referidas a la publicidad institucional; los fondos del plan del carbón; los parques eólicos, la adquisición de terrenos en Portillo y el edificio de Arroyo; la de las residencias y el COVID y la del incendio de la Sierra de la Paramera (Ávila).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  5. 5

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  8. 8

    Vega de Valdetronco despide a Lourdes Gómez, su eterna alcaldesa
  9. 9

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  10. 10

    La antigua sede de El Norte reabrirá con 38 estudios y apartamentos turísticos en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla PP y Vox rechazan crear una comisión de investigación de incendios

PP y Vox rechazan crear una comisión de investigación de incendios