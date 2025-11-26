Estos son los plazos para solicitar los libros de texto gratuitos del Releo Plus

E. N. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:30 Comenta Compartir

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León publicó este miércoles, en el Boletín Oficial de la comunidad (Bocyl), la participación en el programa de gratuidad de libros de texto 'Releo Plus' y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el curso escolar 2026-2027, con una dotación presupuestaria inicial de once millones de euros.

Según figura en el extracto de la orden, consultado por Ical, podrán ser beneficiarios de las ayudas el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que vayan a cursar educación primaria o educación secundaria obligatoria en centros docentes de la comunidad de Castilla y León en el curso 2026-2027, siempre que la renta de la unidad familiar en el año 2024 no supere en 3 veces el IPREM establecido para el año 2025 de 25.200 euros anuales.

En los casos en que los alumnos tengan expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, el beneficiario será la entidad o familia de acogida que ejerza la guarda del menor.

El crédito previsto para las ayudas dinerarias contenidas en la convocatoria de 'Releo Plus' para el curso 2026-2027, de once millones de euros, podrá ser ampliado hasta el límite necesario para el abono de las ayudas dinerarias a los beneficiarios que cumplan con las condiciones. Los libros y materiales entregados como ayudas en especie procederán del Banco de Libros de Texto de Castilla y León, con un valor estimado en cinco millones de euros.

En el caso de que el banco de libros de texto y material curricular ubicado en el centro no dispusiera de las existencias necesarias para atender las solicitudes de los beneficiarios, se les concederá una ayuda dineraria que se corresponderá con el importe de la adquisición de los libros necesarios con límites de 280 euros para financiar la adquisición de libros de texto de educación primaria y de 350 euros para los libros de texto de secundaria.

El plazo para la presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el día 19 de diciembre de 2025, ambos inclusive.