Estas son las ayudas a alumnos no universitarios para comprar dispositivos digitales

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes el extracto de la Orden de la Consejería de Educación por la que se convocan ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales para su utilización por el alumnado que curse determinadas enseñanzas no universitarias en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León para el curso escolar 2025-2026, con una dotación total de 300.000 euros.

Según refiere el extracto, recogido por Ical, podrán ser beneficiarios el padre, la madre o el tutor legal del alumnado que curse educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional básica, formación profesional de grado medio o educación especial en centros docentes de la comunidad de Castilla y León, o el propio alumno si es mayor de edad, siempre que las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar en el año 2024 no superen determinadas cuantías.

También figuran como posibles beneficiarios las entidades o familias de acogida que ejerzan la guarda del menor en los casos en que los alumnos tengan expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

Las cuantías de las ayudas, una vez determinada la renta per cápita de la unidad familiar (r.p.c.), incluyen 125 euros en el caso de que se adquiera una tablet o un chromebook, 200 euros cuando se adquiera un ordenador portátil convertible, y 225 euros cuando se adquiera un ordenador portátil, para magnitudes inferiores a los 2.500 euros de renta per cápita.

Cuando la renta per cápita está entre los 2.500 y los 3.500 euros, se otorgarán 100 euros en el caso de que se adquiera una tablet o un chromebook, 150 euros cuando se adquiera un ordenador portátil convertible y 175 euros cuando se adquiera un ordenador portátil.

Por último, cuando las magnitudes de la renta per cápita sean superiores a los 3.500 euros, se otorgarán 75 euros en el caso de que se adquiera una tablet o un chromebook, 90 euros cuando se adquiera un ordenador portátil convertible y 100 euros cuando se adquiera un ordenador portátil.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el 19 de diciembre de 2025.

