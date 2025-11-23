Las mejoras energéticas protagonizan un tercio de la inversión en colegios rurales

Un total de catorce colegios repartidos por la provincia de Segovia han resultado beneficiarios de ayudas públicas para acometer quince proyectos dirigidos a la adaptación ... de mejoras energéticas o la ejecución de arreglos tanto en el interior como exterior de los centros educativos. La inversión para el presente curso académico, que asciende a más de 300.000 euros, permitirá sufragar obras ya realizadas o poner en marcha algunas propuestas que dan respuesta a demandas históricas del alumnado y sindicatos. Prádena será el municipio que disfrutará de un mayor presupuesto para llevar a cabo las obras, que consistirán en reparaciones y renovaciones de las infraestructuras.

Hay distintos planes dirigidos a la modernización de los centros escolares y uno de los más destacados es el que la Diputación de Segovia, en colaboración con la Junta de Castilla y León, pone a disposición de los colegios del medio rural. Es un incentivo que permite a los ayuntamientos de pequeños pueblos llevar a cabo mejoras que requieren importantes inversiones. Precisamente, estas ayudas económicas, cuya resolución se publicó este viernes, están dirigidas a incentivar al reparación y conservación de los colegios de Educación Infantil y Primaria de la provincia.

Las obras susceptibles de ser financiadas eran las de carácter urgente para una mayor seguridad, las labores de recuperación de condiciones higiénicas -que protagonizan numerosas iniciativas-, los trabajos de accesibilidad universal, las actuaciones que garantizan el correcto funcionamiento de los centros o los planes de mejora energética, que acaparan un tercio de la inversión total, al rondar los 100.000 euros. Hay catorce centros académicos -de un total de 35 existentes en los municipios del medio rural- que aparecen en el listado de beneficiarios, que son los que mayor puntuación han logrado a partir de un proceso de concurrencia competitiva.

El que mayor subvención ha obtenido es el CEO La Sierra, en Prádena, que dedicará 20.200 euros a un proyecto que ha rozado la máxima puntuación y consiste en la sustitución del pavimento en el interior de las aulas situadas en la primera planta y el cambio de ventanas de la escalera; además de otros 13.200 euros que posibilitarán el arreglo y montaje de la cubierta del instituto. Por tanto, la cuantía final se eleva a 33.400 euros.

MÁS INFORMACIÓN IU quiere que el Ayuntamiento exija a la Junta más inversión para los colegios

Está seguido muy de cerca por Olombrada y Turégano, pues cada uno de los pueblos destinarán 30.000 euros a la ejecución de mejoras en los centros escolares. En el primer caso, el CRA El Olmar sustituirá la actual caldera de gasoil por un sistema de aerotermia y paneles solares, mientras que el CRA Reyes Católicos ha apostado por renovar la carpintería exterior.

Seis de cada diez proyectos superan con creces los 20.000 euros. Entre ellos se encuentran también el que se desarrollará en el CRA Entre Dos Ríos de Sebúlcor, que ha alcanzado a su vez una de las calificaciones más altas y reparará paramentos; el aula de Hontalbilla de El Olmar, que retejará su cubierta; el CRA Felipe Díaz Martín de Cerezo de Abajo, que acondicionará el edificio; el colegio Santa María Magdalena de Gomezserracín, que modernizará su sistema de calefacción; el CRA San Isidro de Santiuste de San Juan Bautista, que arreglará las deficiencias existentes en los zócalos y paredes afectados por humedades; y el colegio Los Arenales, ubicado en Cantalejo, que sustituirá las ventanas para lograr un mayor confort y eficiencia energética.

El centro educativo de Fuentesaúco de Fuentidueña también cambiará ventanas y además rehabilitará el patio por 17.400 euros, mientras que por debajo de estas cifras el colegio de Navas de San Antonio instalará placas fotovoltaicas, el de Torrecaballeros reformará los aseos, el CEIP Las Cañadas de Trescasas efectuará reparaciones en los muros donde han surgido humedades por capilaridad y, por último, el CRA El Carracillo de San Martín y Mudrián desembolsará 10.000 euros, la cifra más baja del conjunto de proyectos, para arreglar el pavimento y modernizar las luminarias.

Aportación municipal

El importe que se corresponde con la convocatoria asciende a 300.000 euros, de los cuales el 40% son aportados por la institución provincial, el otro 40%, por la Administración regional; y el 20% restante corre a cargo de los ayuntamientos. Las acciones financiables serán las realizadas en el periodo de tiempo comprendido entre el pasado 15 de junio y el plazo máximo de ejecución es el 15 de septiembre de 2026.

Es una línea de subvención que fue criticada estos meses por Izquierda Unida al considerar que la institución provincial asignaba más montante a la rehabilitación de iglesias que a los centros educativos, ya que únicamente accedían a este listado el 29% de las escuelas del territorio segoviano. El montante destinado a este cometido es el mismo que figuraba en los planes de anteriores cursos académicos.