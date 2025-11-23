El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Puerta de acceso principal al colegio de Torrecaballeros, que prevé la reforma de aseos. Antonio de Torre

Las mejoras energéticas protagonizan un tercio de la inversión en colegios rurales

Diferentes centros segovianos destinarán 300.000 euros a quince proyectos que incluyen obras urgentes de reparación

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:47

Un total de catorce colegios repartidos por la provincia de Segovia han resultado beneficiarios de ayudas públicas para acometer quince proyectos dirigidos a la adaptación ... de mejoras energéticas o la ejecución de arreglos tanto en el interior como exterior de los centros educativos. La inversión para el presente curso académico, que asciende a más de 300.000 euros, permitirá sufragar obras ya realizadas o poner en marcha algunas propuestas que dan respuesta a demandas históricas del alumnado y sindicatos. Prádena será el municipio que disfrutará de un mayor presupuesto para llevar a cabo las obras, que consistirán en reparaciones y renovaciones de las infraestructuras.

