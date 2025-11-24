Convocadas las ayudas individualizadas para el transporte escolar de alumnos de Castilla y León Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones os estudiantes residentes en la comunidad que no puedan hacer uso de las rutas de bus escolar

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, publicó en el Boletín Oficial de la comunidad (Bocyl) de este lunes el extracto de la Orden por la que se convocan ayudas para financiar el gasto del transporte del alumnado que no puede hacer uso de los servicios de transporte escolar contratados por la Consejería para el curso 2025-2026.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, según figura en el extracto recogido por Ical, los alumnos que tengan la residencia familiar y el domicilio fiscal en Castilla y León que estén cursando segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico, bachillerato o educación especial, en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o, por necesidades de escolarización a criterio de la Comisión de Escolarización, en centros privados concertados de la comunidad durante el curso 2025-2026.

Estas ayudas tienen la finalidad de garantizar la calidad de la enseñanza y la escolarización de todo el alumnado que, por circunstancias sociofamiliares o necesidades educativas, manifiestan dificultades para asistir al centro educativo en el que están matriculados.

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León. Excepcionalmente se podrán admitir las solicitudes presentadas fuera de plazo y siempre antes del 30 de abril de 2026, debido a escolarización tardía, cambio de domicilio o comienzo de alguna medida de refuerzo educativo en fecha posterior a la finalización de dicho plazo.

