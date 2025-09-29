La plataforma LGTBI autonómica reclama la tramitación de una ley ante el aumento de agresiones Las diferentes entidades instan a tramitar una proposición de ley

Imagen del pleno de las Cortes del 11 de junio, la última vez que se intentó llevar a trámite la ley.

El Norte Valladolid Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:44

Las diferentes entidades que conforman el tejido asociativo del colectivo LGTBI autonómico han instado a los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León a tramitar «ya» la proposición de ley LGTBI ante el aumento de las agresiones hacia el colectivo que, aseguran, se está produciendo en los últimos años en la comunidad, tal y como atestigua el suceso ocurrido recientemente en el Parque de Isla de Dos Aguas en Palencia.

La petición está sellada por la plataforma LGTBI de Castilla y León, conformada por UGT, FeCyLGTB+, Chiguites Palencia, la Fundación Triángulo, el Comité Antisida de Valladolid, ATC Rainbow, Chrysallis, Segoentiende, Espacio Seguro, Dialogasex, Movimiento contra la Intolerancia y CCOO, en un documento en el que señalan sus sospechas de que la demora en la tramitación de esta ley puede ser «deliberada» dado que «las respuestas de las diferentes consejerías y organismos implicados se está dilatando en el tiempo«.

En el comunicado de la plataforma, recogido por Ical, recuerdan que la proposición de ley fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que el colectivo lleva esperando tres legislaturas a que se complete su tramitación «pese a que ya existen varias comunidades autónomas con una ley LGTBI autonómica en vigor» con la que han asumido las competencias transferidas desde el Estado.

«El plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley socialista ya ha vencido», señalan desde la plataforma, por lo que instan a los grupos políticos con representación en las Cortes a que «se tramite ya» el texto legislativo «ante el avance del discurso negacionista de discriminación LGTBIfóbica auspiciado por la extrema derecha«.