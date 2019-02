Pesquera podrá seguir utilizando la imagen del fundador sin su permiso Alejandro Fernández, acompañado de su hija Eva, a la salida de los juzgados. / Rodrigo Jiménez El juez desestima las medidas cautelares pedidas por Alejandro Fernández, que tendrá que esperar a que dicte sentencia M. J. PASCUAL Valladolid Miércoles, 13 febrero 2019, 20:33

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid, el magistrado Luis Carlos Tejedor Muñoz, ha decidido no conceder al bodeguero Alejandro Fernández las medidas cautelares solicitadas, previas al juicio, para impedir que el Grupo Pesquera siga utilizando la imagen del premiado bodeguero y fundador de la firma en la página web corporativa. Fuentes jurídicas indicaron que en el auto, -emitido 24 horas después de que se solicitaran dichas medidas en presencia de las hijas del viticultor quienes, con la esposa, tienen actualmente el control de la empresa- se indica que no se cumple el requisito de «urgencia» como para adelantar el fallo judicial, ya que «la cesión de la imagen a la empresa se produjo hace muchos años y se entiende que, como se va a dictar sentencia en pocos meses, no concurre el requisito de la mora, es decir, un retraso que pueda producir un perjuicio irreparable al demandante, y esto no se produce». Se trata, explicaron, de resolver una cuestión jurídica sobre el derecho a la propia imagen y la cesión realizada por el veterano bodeguero, «en un contexto en el que ha sido cesado por el consejo de administración y, como consecuencia de ello, no quiere que se utilice su nombre». Pero, además, «no existe ningún contrato entre el demandante y la demandada que delimite el tiempo de tal cesión de uso de la imagen», puntualizaron las mismas fuentes.

El próximo mes de abril tendrá lugar en el juzgado una vistilla o audiencia previa en la que se promoverá un intento de negociación que, de no prosperar, será la antesala del juicio propiamente dicho. Según los plazos que se barajan, la sentencia de primera instancia sobre esta demanda, en la que se solicita que se imponga a la empresa una multa de 30.000 euros, podría estar lista en el mes de junio.

Daño moral

Alejandro Fernández decidió el pasado mes de diciembre plantear una demanda contra el Grupo Pesquera por utilizar sin permiso su imagen en redes y en la web corporativa, por el daño moral que se le está causando «y que no tiene precio; no se puede vender un producto bajo el nombre de una persona que no participa en él», señalaron fuentes próximas al premiado bodeguero, quienes subrayaron que «en el vino, la mano del maestro está presente en cada añada, en cada decisión: estamos hablando de vino, no de bolígrafos en serie».

Por el momento, el Grupo Pesquera ha dejado de utilizar el nombre de Fernández y sus fotografías en las redes sociales, pero no en la página web corporativa. Durante su comparecencia ante el juez, el veterano bodeguero expresó su preocupación por el hecho de vincular su imagen y nombre a un producto en cuya elaboración no ha participado. Por su parte, el representante legal del grupo empresarial planteó en la comparecencia del pasado martes que la retirada de la imagen del fundador de la publicidad corporativa podría tener una repercusión negativa muy importante en el negocio de la compañía, dada la gran identificación existente en el sector, desde hace cuarenta años, entre el pionero bodeguero y sus marcas, cuya propiedad también se disputan ambas partes en conflicto por la vía judicial.