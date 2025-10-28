La pensión media crece y alcanza los 1.316 euros, similar a la media nacional

E. N. Martes, 28 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

La pensión media se situó en Castilla y León, a 1 de octubre, en 1.316,17 euros, una cifra similar a la media del conjunto de España, que fue de 1.315,31 euros, tras repuntar un 4,52% respecto al mismo periodo de hace un año, un 4,4% para el conjunto del país, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por Ical.

En cuanto al número de prestaciones, la cifra repuntó un 1,13% en tasa interanual, hasta las 634.843. Del total, casi dos terceras partes (413.657) fueron de jubilación, con una pensión media que ascendió a 1.504,33 euros. Por incapacidad permanente, fueron 50.698 (1.202,01 euros); por viudedad 147.787 (937,26 euros); por orfandad, 18.787 (568 euros); y en favor de otros familiares, 3.914 ( 804,22 euros).

Por comunidades, la pensión media más alta se encontró en el País Vasco (1.621,06 euros), seguida por Asturias (1.523,71 euros) y Madrid (1.523,57 euros). Por el contrario, las más bajas se registraron en Extremadura (1.112), Galicia (1.130) y Murcia (1.173,09 euros). En el conjunto de España, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 13,6 millones de euros el pasado 1 de octubre.

Por provincias

En un análisis provincializado, se observa que la pensión media más alta se registra en Valladolid, con 1.437 euros; seguida de Burgos, con 1.413,70 euros. Le siguen Palencia (1.346,83 euros); León (1.312,73 euros); Soria (1.275,84 euros) y Segovia (1.256,44 euros). Cierran Salamanca (1.230,71 euros), Ávila (1.160, 72 euros) y Zamora (1.133,77 euros).

En cuanto al número de pensiones, León figura a la cabeza, con 140.833, por delante de Valladolid (124.516). Le siguen Burgos (94.950, Salamanca (83.368), así como Zamora (47.788), Palencia (44.381), Ávila (40.154),Segovia (35.868) y Soria (22.985).

