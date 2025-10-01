El número de coches matriculados en Castilla y León crece un 12,72% Desde enero los vehículos matriculados y registrados de la comunidad ascienden a 19.011

El número de matriculaciones de turismos registrado en Castilla y León entre enero y septiembre de 2025 ascendió a 19.011 unidades, lo que supone un aumento del 12,72 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un crecimiento nacional del 14,76 por ciento con 854.658 matriculaciones en lo que va de año.

En septiembre, las matriculaciones repuntaron un 21,72 por ciento interanual en la Comunidad hasta las 2.348 ventas de turismos, frente al aumento del 16,43 por ciento interanual en España, con 85.167 nuevos coches, según el informe de Anfac, Faconauto y Ganvam recogido por Ical.

El aumento en las matriculaciones viene marcado por el crecimiento del 38,3 por ciento, en lo que va de año, de turismos híbridos y eléctricos, que suman 14.679 en Castilla y León entre enero y septiembre, mientras que en el conjunto de España ya suman 556.409 desde el primer mes del año, lo que supone un incremento del 46,13 por ciento. Por el contrario, los vehículos de motor de combustión descienden, con 3.769 de gasolina, un 25,72 por ciento menos en Castilla y León, y apenas 563 diésel, un 52,17 por ciento menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

El incremento provincial en Castilla y León oscila entre el 24,21 por ciento de Valladolid, que acumula 4.705 coches matriculados en lo que va de año, y el 3,77 por ciento de Palencia, con 1.047 coches matriculados desde enero. Entre medias se sitúan los crecimientos del 16,44 por ciento en León (3.973 turismos matriculados), del 10,76 por ciento en Segovia (1.215 coches), 7,55 por ciento en Burgos (3.004 turismos), 7,28 por ciento en Ávila (1.209 vehículos), 6,29 por ciento en Zamora (1.047 coches), 6,22 por ciento en Soria (649 turismos), y 5,82 por ciento en Salamanca (2.162 vehículos).

El director de comunicación y marketing de Anfac, Félix García, explicó que septiembre ha sido «el primer mes desde la pandemia en el que las ventas totales superan las cifras del mismo mes de 2019», lo que supone «un excelente dato» que hace prever que, a final del ejercicio, se superará la cifra de 1,1 millones de turismos vendidos.

Por su parte, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, también subraya que las cifras muestran un mercado «más dinámico de lo esperado», gracias al «gran esfuerzo promocional de marcas y concesionarios» y a los planes MOVES, dado que «sin ellos, difícilmente estaríamos hablando ahora mismo de una penetración del mercado del vehículo electrificado que roza el 25 por ciento».

Finalmente, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, «el mercado continúa en septiembre su tendencia al alza y acumula ya 13 meses en positivo», por lo que considera que «mantener este buen tono pasa por destinar fondos a los planes de estímulo y distribuirlos en forma de ayudas directas que permitan a los consumidores llevarse el incentivo aplicado a la factura».

