Votación de la ley de publicidad institucional en las Cortes. Nacho Gallego-Efe

Movimiento judicial para frenar la aplicación de la nueva ley de publicidad institucional

25 medios de Castilla y León piden la suspensión cautelar antes de interponer un recurso contencioso-administrativo porque entienden que la norma «es contraria a derecho»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:35

Comenta

La ley de publicidad institucional nació con una tara. El mismo día de su aprobación el PSOE ya advertía de que intentaría enmendarla con una proposición de ley ... para matizar que un medio no puede tener publicidad de la Junta de Castilla por un monto superior al 33% de su cifra de negocio. La redacción de la ley habla de publicidad «institucional», así que ahí entrarían ayuntamientos, Junta, Gobierno, ministerios, diputaciones… «Presentaremos, una vez que esté publicada en el Boletín, una proposición de ley para plasmar lo que no hemos podido hacer mediante la enmienda transaccional», decía Patricia Gómez Urbán. No hay noticias de esto, cuatro meses después.

