Casi la mitad de las 80.000 llamadas de menores a la Fundación Anar están relacionadas con la violencia

El servicio de orientación telefónica de la Junta de Castilla y León que gestiona la Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) recibió el año pasado 80.000 llamadas, principalmente de menores de entre 12 y 17 años de Castilla y León, frente a las 33.000 registradas en 2020. De las 80.000 llamadas, casi la mitad (47%) estuvo relacionada con la violencia contra los menores en todas sus formas, como el maltrato físico y psicológico o bien la sensación de sentirse agredidos, y un 18,5% tuvo que ver con conductas autolíticas o comportamientos de daño autoinfligido como una forma de aliviar el malestar emocional. Al final, los técnicos de Anar derivaron 845 casos para una valoración psicológica con posibilidad de intervención por parte de los profesionales, que contrasta con los 232 de hace cuatro años.

Unos datos que demuestran que la salud mental no solo afectan a los adultos sino también a los niños y los adolescentes, ya que el 35% de las llamadas realizadas a la Fundación Anar era de menores de 16 y 17 años, que trasladaban que muchas de las situaciones eran generadas por problemas de consumo alcohol, drogas o abuso de las pantallas (en sentido amplio, al incluir teléfonos móviles, tablets, videojuegos y adicción al juego).

Estas cifras se ofrecieron este miércoles durante la jornada 'Conociendo la salud mental–Cuidadosamente', celebrada en Valladolid en el marco del Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia, para poner en valor los recursos de las administraciones y otras entidades que están al servicio de los menores de la comunidad.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, reconoció la «especial» preocupación por los niños y adolescentes. «Sois nuestro presente y nuestro futuro y vais a generar oportunidades, por lo que tenemos que trabajar y poner sobre la mesa medidas relacionadas con la salud mental, que se agravó a raíz de la pandemia de 2020», señaló.

Blanco se dirigió a los menores que integran el Foro, que son los representes y el altavoz de los más de 310.000 niños y jóvenes menores de 18 años que hay en la comunidad. Blanco les transmitió que la salud mental es una de las mayores preocupaciones de la sociedad y que ellos son quienes van a poder comunicar lo aprendido durante la jornada al resto de los menores, así como aportar soluciones para cuidar el bienestar emocional de todos ellos. Asimismo, además de lo que los expertos les han expuesto este miércoles, también conocieron de primera mano toda la red de recursos de la Junta para atender sus necesidades.

Además del teléfono de información que gestiona la Fundación Anar, la Consejería cuenta con más programas de intervención directa para prevenir y abordar la salud mental de los niños y adolescentes. Uno de ellos es el programa 'Sentia', mediante el cual se presta apoyo psicológico a menores en situación de desprotección con problemas emocionales por la situación vivida. El pasado año se atendió a 506 usuarios, un 56% más que cuatro años antes -324-.

Junto a esto, la Junta puso en marcha en 2023 la 'Red de alerta ante la conducta suicida en la infancia y la adolescencia, en el ámbito de los Servicios Sociales', la cual se integra en la 'Red Enlace' para la prevención del suicidio de la Consejería de Sanidad. Familia coordina un amplio equipo integrado por profesionales -psicólogos, trabajadores y educadores sociales, entre otros- del Sistema de Protección a la Infancia, las corporaciones locales, el Tercer Sector y el Servicio de Referencia de Prevención del Consumo de Drogas, todos ellos formados en este ámbito, que además cuentan, desde el pasado año, con una guía de actuación para abordar las conductas autolíticas.

Por último, Blanco destacó, según recogió la Agencia Ical, el programa 'Pausa y Reconecta', mediante el que se aborda el uso problemático de las pantallas y que se lleva a cabo junto al Consejo de la Juventud autonómico y la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León. Este proyecto, que utiliza los mismos medios y lenguaje que los jóvenes -las redes sociales-, trata precisamente de potenciar hábitos saludables para minimizar riesgos por el uso abusivo tanto del mundo digital como del consumo de drogas. El programa pretende que los jóvenes 'pausen' las pantallas, los videojuegos y el estrés y 'reconecten' con el mundo real como amigos, la naturaleza y la vida.

Guía de recursos

El objetivo es reducir el uso excesivo de pantallas que puede derivar en problemas serios de salud mental. Ya se han sumado 54 entidades, 33 federaciones deportivas, ocho colegios profesionales y once centros educativos, y se han generado más de 2,3 millones de interacciones en redes sociales (TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, entre otras). Hasta la fecha, se han llevado a cabo 16 actuaciones presenciales, con la participación de 3.000 niños y adolescentes.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Niños, que se celebra mañana 20 de noviembre, los jóvenes que integran el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia presentaron una guía de recursos de apoyo realizada por ellos mismos en la que, precisamente, se muestran, en lenguaje claro y sencillo, todos aquellos servicios dirigidos a ayudar emocionalmente a todo los niños de Castilla y León, lo cual ha sido aplaudido por la vicepresidenta de la Junta.

El compromiso de la Junta con el progresivo aumento de los problemas de salud mental en los adolescentes obliga, según apuntó la vicepresidenta, a escuchar a los jóvenes y puedan aportar su visión sobre las leyes y las normativas que se tramitan. También les animó, según Ical, a proponer actividades por que lo tendrán en cuenta. «Estamos ahí para escucharos, hablar de lo que os afecta e importa y ayudaros», subrayó.