La Fundación ANAR alerta de que el acoso escolar ya crece impulsado por la IA El estudio, que cuenta con valoraciones de alumnos y profesores de Castilla y León, concluye que el 12,3% de los estudiantes sufre bullying

El Norte Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:55

Han crecido los casos de ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial (IA) para llevarlos a cabo. Es uno de los principales resultados que se observan del VII Informe 'La opinión de los estudiantes', elaborado conjuntamente por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR, que ha contado con el testimonio de 8.781 alumnos y 355 profesores, muchos de ellos miembros de la comunidad educativa castellano y leonesa (el 8,3% y el 13,8% de la muestra total, respectivamente). La IA ya se utiliza en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre escolares, más por chicos (60%) que por ellas (40%), principalmente para crear videos falsos a partir de la manipulación de la foto, video o audio de un compañero (54,8%) o para suplantar su identidad (32,2%), con WhatsApp, Instagram y Tik Tok como las principales plataformas en las que se distribuye.

Basándose en las respuestas, el acoso escolar en cualquiera de sus formas tiene su mayor incidencia entre los once y los doce años y se produce en un porcentaje muy similar entre chicos y chicas. En concreto, en el último curso escolar el 12,3% del alumnado afirmó que él o alguno de sus compañeros sufre acoso escolar y/o ciberbullying. El año pasado este porcentaje fue del 9,4% y, según se extrae del informe, todo el incremento registrado se debe a casos de ciberbullying, solo o combinado con acoso presencial.

En concreto, el 6,5% conoce que hay víctimas de acoso escolar presencial (un porcentaje idéntico al del informe previo); el 2,2% tiene conocimiento de víctimas de ciberbullying (1,1% en los datos del año pasado); y el 3,6% de ambas, dato que se ha duplicado respecto al curso anterior, cuando se situó en el 1,8%. «A la vista de estos resultados, se desprende, por lo tanto, que el acoso escolar a través de redes sociales y el ámbito digital está incrementando la incidencia del bullying en España», señala Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

El ciberbullying es mayor entre quienes tienen once y doce años (64,7%) y más habitual en Secundaria (57,4%) que en Primaria. Las situaciones de ciberbullying se centran sobre todo en una sólo persona, ya sea una chica (75,6%) o un chico (64,5%). El 15,8% del alumnado afirma que las situaciones de ciberbullying de las que son conscientes se prolongan desde hace más de un año, lo que supone un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto al curso anterior de estos casos de larga duración.

Al preguntarles si sabrían cómo resolver una situación de ciberbullying, los alumnos mencionan que deben hacer capturas de pantalla para demostrar el acoso (67,7%); borrar o bloquear la cuenta desde la que son acosados (59,2%) y no reenviar vídeos/fotos o memes de la víctima (57,7%).

Además, un 15% de los docentes dijo tener conocimiento de algún caso, lo que supone 5,9 puntor porcentuales menos que en el curso anterior. Las situaciones que detectan en mayor medida son de acoso presencial (70,9%). El profesorado tiene constancia de una situación de acoso escolar porque se lo cuentan compañeros/testigos (46,3%) o porque se da cuenta él/ella mismo/a (44,4%). Los aspectos decisivos para que se produzca el acoso escolar son, según el profesorado: la presión del grupo de amigos/as (89,9%), el uso indebido de las nuevas tecnologías/redes sociales (89,9%), la falta de respeto a las diferencias (88,5%) y la normalización de la violencia (88%).

Según el profesorado, los agresores se caracterizan por la agresividad, falta de control, impulsividad, normalización de la violencia (82,5); el sentimiento de superioridad (79,6%), los problemas familiares (75,8%) y la falta de habilidades sociales (73,5%).