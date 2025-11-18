Alumnos de 20 colegios integran el primer Consejo Provincial de la Infancia y Adolescencia de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha constituido este martes el Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia, un nuevo órgano de participación que nace en el marco ... del I Plan de Infancia y Adolescencia 2023-2026 y cuya puesta en marcha coincide con la celebración del día de la infancia que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.

El acto, presidido por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha reunido en el Palacio de Pimentel a representantes de centros educativos, entidades sociales, profesionales de los servicios sociales y responsables institucionales. En total, 42 niños y niñas de entre 8 y 16 años han tomado posesión como miembros del nuevo Consejo, que renovará su composición cada dos cursos escolares.

La creación del Consejo responde a uno de los objetivos prioritarios del plan provincial, un documento estratégico alineado con la Convención de los Derechos del Niño, la agenda 2030 y la iniciativa ciudades amigas de la infancia de Unicef. Su finalidad es consolidar un espacio estable de escucha activa que permita a la infancia y a la adolescencia participar en las decisiones que afecten directamente a su vida, especialmente en el medio rural.

En este sentido, Íscar ha recordado que el Plan «se articula como un instrumento para la reflexión, acción y evaluación de las políticas dirigidas a la infancia y a la adolescencia», a la par que ha subrayado que estas etapas «son la base en la que debe asentarse el futuro de los pueblos de la provincia de Valladolid». Además el presidente ha insistido en que el Consejo permitirá «dar voz a los menores llegados desde diversos puntos de la provincia que necesitan las herramientas necesarias para un desarrollo pleno».

El tercer sector

Entre los miembros del Consejo se encuentra la asociación REA, entidad elegida para representar el tercer sector. Su secretario general, Antonio Rodríguez Marcos, ha destacado la relevancia de este paso en la provincia: «Hoy es un momento muy importante. Siempre decimos que los verdaderos protagonistas del futuro son los niños, niñas y adolescentes, pero este tipo de órganos les convierte también en protagonistas del presente. Les damos voz, les hacemos partícipes de decisiones que les afectan ahora y les demostramos que sus ideas cuentan.»

Asimismo, Rodríguez ha subrayado «la importancia» de escuchar las inquietudes de los menores, ya que hablan de temas como de salud mental, de educación, de deporte, de ocio o de redes sociales; «todo aquello que preocupa a los adultos también les afecta a ellos». «Si queremos que su participación sea real, tenemos que creérnoslo y dotarnos de espacios como este», ha sentenciado.

Posteriormente, el presidente provincial ha insistido en que la diputación está dando «un paso más» dentro del plan aprobado en 2023, y ha destacado el valor de este mecanismo de participación: «Queremos abrir un órgano en el que los jóvenes de nuestra provincia, que son el presente y el futuro, tengan cabida. Queremos escucharlos, saber cuáles son sus sensaciones e incluso sus quejas, que seguro que alguna habrá».

Además, Íscar ha agradecido el trabajo conjunto de todas las entidades implicadas, así como el apoyo de la Junta de Castilla y León. El presidente ha recordado que la institución trabaja «de manera transversal» para garantizar que vivir en un pueblo «no suponga ninguna exclusión», debido a que ha detallado que buscan darles «tranquilidad, seguridad y un marco en el que puedan estar representados», ya que, a su juicio, «lo importante es que estos jóvenes que hoy participan, cuando cumplan 18 años hoy o terminen su carrera se queden en Valladolid y desarrollen aquí su proyecto de vida».

Por otro lado, el presidente provincial ha citado algunas actuaciones de impulsadas para apoyar a los jóvenes del medio rural, como el programa de ayudas al transporte para estudiantes, la residencia juvenil provincial - actualmente con 8 jóvenes y nuevas incorporaciones previstas- el carné joven impulsado por la Diputación. «Ponemos hoy en marcha todas las herramientas y servicios posibles para que tengan las mismas oportunidades que quienes viven en una ciudad», ha afirmado.

Así, Íscar ha recordado que el trabajo de la institución provincial se alinea con las prioridades marcadas por Unicef para el 2025, como son atender a la infancia en riesgo de pobreza, garantizar una escucha real, HP proteger frente a riesgos digitales, reforzar salud mental y promover entornos seguros y sostenibles.

Para concluir, el presidente ha afirmado que la constitución del Consejo provincial de infancia y adolescencia supone «un paso decisivo en la creación de entornos protectores y seguros en el medio rural», así como «una apuesta por la participación activa de los menores en la vida pública».