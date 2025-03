Mañueco tilda a Pablo Fernández y a Francisco Igea de «jinetes del apocalipsis»

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de marzo 2025, 22:24 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, despidió este miércoles a Pablo Fernández y Francisco Igea, ambos en el Grupo Mixto, con el calificativo de que su paso por la política de la comunidad es «irrelevante» y con la apreciación de que «se han fundido en una simbiosis de radicalismo, agresividad y desprecio».

Fernández Mañueco acusó al procurador de Unidas Podemos y a quien fuera su vicepresidente tras el pacto con Ciudadanos, durante el debate de política general, de falta de «respeto y de dignidad» y de dejar en la cámara una impronta de «soflamas, ruido y descalificaciones», informa Ical.

«Son ustedes incorregibles, empedernidos, recalcitrantes, contumaces, cabezotas, tercos y obstinados», calificó el presidente, respondido por Igea con que falta de respeto fue la que protagonizó al hacer el gesto que define una peineta cuando abandonaba el hemiciclo.

Por su parte, Pablo Fernández le colocó como «el peor presidente de la historia de Castilla y León» y Fernández Mañueco le preguntó lo que ha conseguido en esta cámara: «marear el diccionario, perder las formas y no aportar nada a las personas. Siempre está en otra parte, pongamos que hablo de Madrid».

En la misma línea, Igea le preguntó si no es falta de respeto retirar las enmiendas a la ley de derechos y garantías al final de la vida por «una rabieta que no se sabe de quién» y pidió imaginar un premio a un enfermo de ELA y un presidente que acude y dice que es una encerrona y no le menciona. «Ese presidente es usted», zanjó.

Pero el cruce de reproches siguió en la dúplica cuando Fernández Mañueco les lanzó que hay seis «jinetes de la apocalipsis», en referencia a ambos parlamentarios a los que negó cualquier tipo de cortesía parlamentaria en su despedida, dado que ambos no serán candidatos en las próximas elecciones.

No fue así con el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, a quien pidió que sea optimista y tenga esperanza tanto en las posibilidades de su provincia como en Castilla y León, si bien los tres miembros del Grupo Mixto le reprocharon la falta de presupuestos e incluso Pablo Fernández le recordó las palabras de Feijóo a Sánchez, en el sentido de que sin mayoría y sin presupuestos debe convocar elecciones.

En su respuesta a Pablo Pascual, agradeció su tono y afirmó que su partido no defiende a Ávila mejor que otros procuradores, a la vez que añadió que tiene claro cuales son sus aliados y sobre todos sus principios, sobre los que tildó de «gaseosos» los de Por Ávila por pactar con Vox los presupuestos en la ciudad amurallada.

«Se crea empleo en Castilla y León y en Ávila, no había tanto empleo en Ávila desde hace 16 años», rebatió al parlamentario abulense, a quien enumeró una serie de «empresas que estaban al borde del desahucio y otras han venido nuevas» y que han creado «cientos de empleo».

Por último, Fernández Mañueco renunció a rebatir «los lamentos» del parlamentario y concluyó con que Ávila funciona y Castilla y León funciona», lo que no convenció al procurador, que afeó «los anuncios rimbombantes y fotos».