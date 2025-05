Mañueco asegura que las ayudas al transporte del Ministerio «llegan mal y tarde»

El Norte Viernes, 23 de mayo 2025, 23:34 Comenta Compartir

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha contestado hoy a las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguró que ésta es la única Comunidad de España que no ha solicitado las ayudas al transporte. No en vano, ha afirmado que esas ayudas del Gobierno de España «llegan mal y tarde. Mal porque se quedan cortas y tienen condiciones que no nos encajan. Y tarde porque ya tenemos preparado nuestro sistema gratuito, que va mucho más allá de lo que nos propone el Ministerio», ha dicho Mañueco durante su visita a Ponferrada. En este sentido, anunció que el lunes presentará en León la nueva tarjeta única de transporte con la que se ofrecerán viajes gratuitos en autobús a todas las personas empadronadas Castilla y León en las líneas y rutas gestionadas por el Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, Mañueco exigió a Puente que invierta en infraestructuras necesarias y demandadas, desde hace años, en Castilla y León, como la eliminación del lazo ferroviario del Manzanal, la Autovía a Orense (A-76) y el Corredor Atlántico. «Si consideran que no es necesario dar a esta tierra lo que necesitamos, por lo menos que no nos quite lo que tenemos. Me estoy refiriendo a ese plan para suprimir 346 paradas de autobuses en los pueblos, que es un mazazo para el mundo rural. Y debe rectificar la supresión de paradas del AVE en Sanabria, Medina del Campo y Segovia», aseveró.

Y es que Renfe anunció la supresión de servicios ferroviarios de Alta Velocidad en el corredor Madrid-Galicia, que afectan a las estaciones de Segovia, Medina del Campo y Otero de Sanabria (Zamora). El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que Castilla y León «siempre pierde» con el Ministerio de Puente, algo «incomprensible» por parte de una persona procedente de la comunidad. «Por eso no vamos a pasar», indicó.