Mañueco anuncia que recurrirá ante los tribunales la financiación «singular» de Cataluña

Ante el Tribunal Constitucional, ante la justicia ordinaria y ante el órgano que se tercie. La Junta de Castilla y León se lanzará a la ... ofensiva contra el acuerdo del Gobierno con la Generalitat de Cataluña en materia de financiación autonómica. «Estamos totalmente en contra, da igual que se llame financiación singular, cupo separatista o el nombre que le quieran poner, eso rompe la solidaridad entre todos los españoles, rompe el equilibrio entre todas las comunidades autónomas, y rechazamos rotundamente una decisión de estas características que además se hace por la debilidad del Gobierno de Sánchez y por aferrarse unos meses más al sillón de La Moncloa», aseguraba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

«Vamos a ir a los tribunales, al Constitucional, a la justicia ordinaria, a todos los ámbitos donde podamos. Ahí estará el Gobierno de Castilla y León para defender los intereses de nuestra tierra, los intereses de los castellanos y leoneses y la igualdad en España», añadió. Una frase idéntica a la que empleaba horas antes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. «Lo que es de todos debe negociarse entre todos», señalaba Carriedo, que anticipaba que en esta cuestión habrá quorum entre el resto de territorios que forman parte del régimen común, es decir, todas las comunidades salvo País Vasco y Navarra. «En esto no vamos a estar solos, va a estar el resto de comunidades autónomas», aseguraba.

La tesis esgrimida por el PP desde que comenzó a hablarse de negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat no ha variado. Esta forma de negociar, sin contar con el resto de comunidades, rompe los principios de igualdad y solidaridad entre territorios. «El Gobierno piensa que deben tener más derechos los territorios donde se pagan más impuestos, partiendo de dos ideas equivocadas: los que pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios; y al final los impuestos se pagan donde hay sedes fiscales de empresas, porque en España no hay un régimen para que luego se pueda distribuir adecuadamente», insistía Carriedo.

El también portavoz de la Junta fue más allá a la hora de calificar este acuerdo financiero. «Es el atentado más grande que se ha hecho en democracia hacia la igualdad entre los españoles. Es la ruptura de la igualdad fiscal dentro del territorio nacional».