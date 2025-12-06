El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ejemplar de cigüeña negra, en una imagen de archivo. Jorge Sierra

Localizan 38 parejas reproductoras de cigüeñas negras en Castilla y León

Se ha confirmado el inicio de la reproducción en 31 parejas, volando un total de ochenta pollos

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:09

Comenta

La Junta confirmó la localización de 38 parejas reproductoras de cigüeña negra en Castilla y León a lo largo de 2024, según los datos enmarcados dentro del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León. La población reproductora tiene sus principales efectivos en la provincia de Salamanca, con 24 parejas, más dos territorios transfronterizos con Portugal, seguida por Zamora con nueve parejas y, Ávila y Segovia, con cuatro y una pareja, respectivamente.

De las 38 parejas que se dan por seguras para el año 2024, se ha podido seguir la reproducción en 33 de ellas. Se ha confirmado el inicio de la reproducción (incubación) en 31 parejas, volando un total de ochenta pollos. Desde la Junta señalaron que 2024 ha sido el «mejor año» para la reproducción de la cigüeña negra de la serie temporal 2017-2024, con una productividad de 2,42 pollos, «muy por encima» de la media nacional de referencia del 2017, con una productividad de 1,52.

La dificultad del seguimiento de esta especie radica en su discreción y dispersión, junto con los parajes apartados donde se asientan. Esto lleva a que algunas parejas puedan pasar desapercibidas, bien por no comenzar la reproducción, fracasar en fases tempranas del periodo reproductor o no controlar los cambios de ubicación de sus plataformas.

Ubicaciones

La mayor parte de la población reproductora de cigüeña negra en 2024 se localizó dentro de la Red Natura 2000, en Zonas de Especial Protección para las Aves (78,9%), quedando únicamente ocho territorios fuera de estas áreas protegidas incluidas en la Red Natura 2000.

Noticias relacionadas

El porcino de capa blanca es uno de los motores que vertebran Castilla y León

El porcino de capa blanca es uno de los motores que vertebran Castilla y León

Palencia lanza un nuevo plan de control de los 700 gatos que forman colonias en las calles

Palencia lanza un nuevo plan de control de los 700 gatos que forman colonias en las calles

La mayor población reproductora se sitúa en el suroeste de la Comunidad, concentrándose en el entorno de las ZEPA Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), con trece territorios, la ZEPA Douro Internacional e Vale do Águeda (Portugal) con dos y la ZEPA Cañones del Duero con dos parejas. Estos tres espacios constituyen la misma unidad ambiental. Por otro lado, la ZEPA Campo de Azaba (Salamanca) y la ZEPA del Valle del Tiétar (Ávila) acogen tres territorios ocupados cada una.

En referencia al lugar de nidificación sobre una muestra de 35 parejas con nido localizado y arreglado en 2024, 22 se encontraron en cortados rocosos y trece en árboles. En el caso de los árboles, la especie más utilizada es el pino negral (Pinus pinaster).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  2. 2

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  3. 3

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  4. 4

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  5. 5

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  6. 6 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  9. 9 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  10. 10

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Localizan 38 parejas reproductoras de cigüeñas negras en Castilla y León

Localizan 38 parejas reproductoras de cigüeñas negras en Castilla y León