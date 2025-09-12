Junta y diputaciones acuerdan crear «anillos de seguridad» para evitar que el fuego llegue a las casas

E. N. Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:59 Comenta Compartir

La Junta y las nueve diputaciones acordaron este viernes dotar de una especie de «anillos de seguridad» o «cortafuegos» a todos los municipios para evitar que en el caso de que se produzca un incendio forestal, las llamas lleguen a las casas y se genere una situación de peligro. Para ello, el Ejecutivo autonómico se compromete a financiar al 100% la compra de maquinaria por parte de las instituciones provinciales, así como a subvencionar la elaboración de planes municipales de prevención y evacuación, así como la revisión de infraestructuras como hidrantes o bocas de riego.

Este viernes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, planteó estas medidas recogidas en una especie de «mini» plan estratégico en una reunión con todos los presidentes de las diputaciones de la comunidad en la que además se comprometió a convocar otra reunión técnica en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para estudiar las fórmulas que permitan facilitar y flexibilizar la normativa con el fin de permitir la intervención de los ayuntamientos en la limpieza y cuidado de sus entornos.

En concreto, Fernández Mañueco ofreció financiar desde la Junta «sin límite, dentro de la racionalidad», la compra de la maquinaria pesada -bulldózer, retroexcavadora o motoniveleadora- que se precise, con el compromiso de las diputaciones de ponerla a disposición de los servicios autonómicos en los periodos de riesgo de incendios. El objetivo del presidente es desarrollar estas medidas antes del próximo verano, si bien comenzarán por los 714 municipios que presentan un alto riesgo de incendios.

Así lo trasladaron en una comparecencia conjunta el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén. El encuentro contó con la presencia del propio presidente así como de la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; el titular de la Presidencia; el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

Asimismo, acudieron los nueve presidentes de las diputaciones de Ávila, Carlos Martínez; Burgos, Borja Suárez; León, Gerardo Álvarez Courel; Palencia, Ángeles Armisén; Salamanca, Javier Iglesias; Segovia, Miguel Ángel de Vicente; Soria, Benito Serrano; Valladolid, Conrado Íscar, y Zamora, Javier Faúndez.