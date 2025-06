La Junta destaca que «más de cien personas al día salieron del desempleo» en mayo

El Norte Valladolid Martes, 3 de junio 2025, 16:51 Comenta Compartir

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, destacó este martes que el mercado laboral de Castilla y León creó más de 100 empleos diarios durante mayo, cuando se registró el menor dato de desempleo de la serie histórica para el quinto mes del año en la Comunidad, hasta 101.677. «Un total de 3.314 personas han salido de las listas del desempleo en el mes de mayo. Es decir, más de 100 personas al día salieron del desempleo en este mes de mayo, 107 para ser exactos», concretó.

«En nuestra comunidad autónoma seguimos creando empleo y continúa bajando el desempleo», trasladó. Asumió que esto se produce en una situación de pérdida de puestos en algunas empresas de forma puntual, pero «el balance en nuestra comunidad autónoma en mayo es francamente un saldo positivo», manifestó, según informa Ical.

Leticia García sentenció se trata de un dato «muy positivo» y recalcó que la bajada del 3,1% fue «mayor que la registrada en España», una merma del paro que se produjo además en todas las provincias, con descensos más significativos en León, Zamora, Salamanca y Valladolid. Asimismo, se congratuló porque el desempleo se contrajo en todos los sectores, fundamentalmente en los servicios, pero también en industria y construcción.

García aseguró que las empresas apuestan por la innovación para el crecimiento de empleo y «se nota en esos datos», que reflejan asimismo un descenso del paro femenino y juvenil. La consejera también puso sobre la mesa los datos interanuales, con 3.791 desempleados menos en la región, de los que más de 2.000 eran mujeres. »Son cuatro años consecutivos bajando el desempleo en Castilla y León en términos interanuales», precisó.

En cuanto a los cotizantes, ensalzó que se registraron casi 7.500 afiliados más en mayo, en provincias como León y Burgos, con cerca de 14.000 en el dato interanual. «Sube la afiliación, un dato muy positivo, y baja el desempleo». Con todo, reconoció que «evidentemente» tienen que «seguir trabajando» porque «nunca» pueden conformarse «mientras haya un solo desempleado». Recordó, en este sentido, las empresas que están pasando por dificultades, así como los factores externos como la situación de los mercados internacionales, y los internos, como la presión fiscal a las empresas por parte del Gobierno de España, y el aumento de los costes laborales, junto a la «incertidumbre» política nacional. Un Gobierno, criticó, que «quizá está más dedicado a las cesiones a sus socios independentistas» que a gobernar, «lo que no favorece la creación de empleo».

Contra el «cambio normativo» constante

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, reconoció por su parte que la bajada del desempleo en Castilla y León es una «buena señal» aunque reclamó, en términos generales, mayor «seguridad jurídica» para las empresas. En esencia, afirmó que los datos «son buenos», al registrar la comunidad un descenso del paro del 3% en relación con abril y, respecto al pasado año, 101.000 desempleados menos.

«De todas maneras, lo que nosotros pedimos, fundamentalmente, es que a las empresas no se nos haga la vida imposible, no se nos esté todo el día poniendo en la diana», recalcó en la sede de CEOE Cepyme Salamanca, en la plaza San Román, donde acudió para participar en una jornada sobre el sector textil y la inteligencia artificial. En su opinión, es necesario que desaparezca la inseguridad jurídica, así como lo que la provoca que, en sus palabras, es «todo el cambio normativo que está haciendo constantemente», ya que lo que consigue es «importunar al empresario que quiere invertir».

«Si no tiene seguridad jurídica, el empresario no va invertir y eso lo que hace es no crear puestos de trabajo. En ese sentido, lo que pedimos del mundo empresarial es que realmente a las empresas no se nos ataque, se nos considere y que la inseguridad jurídica desaparezca para que haya confianza y se pueda invertir», zanjó Aparicio. Preguntado acerca de la posible reducción de la jornada laboral, confió en «que no afecte» por la sencilla razón de «que no se apruebe». «Sería una auténtica barbaridad y nos tocaría muy de lleno. Sería algo muy nefasto para todos los sectores», generalizó.

En concreto, el presidente de CEOE apuntó que «realmente eso habría que discutirlo en el ámbito de la negociación colectiva, como se ha hecho hasta ahora, todo lo que se han aprobado sobre la reducción de horarios se ha hecho bajo la negociación entre los sindicatos y la patronal y cuando corresponde», concluyó.