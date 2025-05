Las bajas laborales han subido el 29% en Valladolid desde la pandemia

De las 59.727 que se registraron en 2019, a las 76.965 del año pasado. Las bajas laborales se han disparado el 28,9% ... en Valladolid desde la pandemia, con una media de 6.414 al mes y 210 al día durante 2024. Es lo que refleja la estadística de la Consejería de Sanidad sobre incapacidad temporal (IT), entendida como tal «la situación del trabajador que, por causa de enfermedad o accidente, sea o no laboral», no puede desempeñar su labor «y recibe asistencia sanitaria con cargo a la Seguridad Social».

Es cierto que durante el periodo analizado también han subido los afiliados activos, es decir, los empleados en alta que perciben rentas del trabajo «como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos» por cuenta propia o ajena, según la definición de la Junta. Podría pensarse que ese incremento es lo que explica el aumento de las IT, de no ser porque se limita al 5,7% (han pasado de 217.583 de media en 2019, a 230.037 en el último ejercicio). O lo que es lo mismo, la subida de las bajas médicas ha sido 23 puntos porcentuales superior a la de los ocupados.

Entonces, ¿cuáles son las causas? El Informe Anual que acaba de publicar el Banco de España dedica un amplio apartado a intentar desentrañarlas, y llega a la conclusión de que «son complejas y multidimensionales, y aún se encuentran sujetas a debate». La institución incide en que según la EPA la proporción de personas que están en esa tesitura se ha duplicado (del 2,7% al 4,4%) y, al hilo de esto, sostiene que «el hecho de que el repunte de las bajas haya sido generalizado por características personales, sector de actividad y región sugiere la prevalencia de determinantes comunes que afectan a todos los trabajadores de forma relativamente similar».

Entre ellos destacan, en primer lugar, «los de tipo sanitario-demográfico, como el deterioro de la salud tras la pandemia y el envejecimiento de la población –en la medida en que la salud tiende a deteriorarse con la edad–». Otros posibles motivos serían «el propio ciclo económico –ya que históricamente se ha observado que la incidencia de la IT ha sido mayor durante los períodos de expansión–, la mayor congestión de los servicios sanitarios –que retrasa tanto la sanación como la reincorporación laboral–, y potenciales cambios en las preferencias de los trabajadores entre consumo y ocio o acerca de las condiciones laborales demandadas», resume.

44,9 días de media

La duración estándar de las bajas laborales en Valladolid fue de 44,90 días el año pasado, muy por debajo de la media autonómica (que se situó en 57,47). Esto implica un ascenso de 4,58 en la provincia respecto a 2019, según el estudio del departamento que dirige Alejandro Vázquez. Este mismo documento revela que el promedio de jornadas por IT de cada afiliado a la Seguridad Social fue de 14,88, en línea con el promedio de Castilla y León (15,07), frente a las 10,95 que se contabilizaban hace seis años.

El balance de la Consejería de Sanidad no ofrece el desglose provincial de las dolencias más frecuentes, sino que hace un cómputo regional. Gana por goleada la dorsalgia, esto es, el dolor de espalda, que ya estaba en cabeza hace un lustro largo. A continuación y como entonces figuran las «gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas», seguidas igualmente por la ansiedad. A partir de ahí la lista es muy variada e incluye desde trastornos en las articulaciones a infecciones virales «de localización no especificada» o agudas de carácter respiratorio, gripe e incluso simples resfriados.

Ahora bien, eso no quiere decir que ese orden se repita si lo que se examina es qué tipos de IT generan más postración. De hecho, como advierte el propio texto, «existen procesos que a pesar de no representar una cantidad importante, consumen un gran número de días, como por ejemplo, los relacionados con las alteraciones mentales», en particular la depresión y la «reacción a estrés grave y trastornos de adaptación». De media, 121,2 y 69 jornadas en la comunidad, respectivamente. Justo después figuran las alteraciones osteomusculares, como luxaciones, esguinces y daños en los ligamentos (94,4) y las fracturas de las extremidades inferiores (89,6).