Incendio forestal en la localidad de Fasgar, a mediados del pasado mes de agosto. Peio García/Ical

Castilla y León

La Junta aumenta hasta el 75% las ayudas para nuevas empresas en zonas afectadas por los incendios

El importe total de la convocatoria es de 7,5 millones de euros, que puede incrementarse hasta los 9 millones

E. N.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:31

Las empresas que se constituyan en localidades afectadas por los incendios forestales de 2025 puedan acceder al porcentaje máximo de ayuda del 75% sobre el coste subvencionable. Se incrementa así la ayuda que partía del 35%, según recogió este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) que aprobó la modificación de las bases reguladoras de la línea de ayudas destinadas a la creación de empresas, gestionadas por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl).

La medida busca incentivar la recuperación económica en las zonas más castigadas por los incendios, reforzando el compromiso del Gobierno autonómico con el desarrollo territorial equilibrado y la resiliencia empresarial.

Esta línea de subvenciones tiene como objetivo promover el emprendimiento y facilitar la financiación de proyectos de inversión, apoyando la adquisición de activos materiales e inmateriales, así como los gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas.

Hasta diciembre

Las ayudas se pueden solicitar a través de la web ayudas creación empresas y el plazo de presentación de solicitudes comienza mañana y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esta ayuda forma parte del plan extraordinario de 47 medidas y una dotación inicial de 114 millones de euros que incluye actuaciones para reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.

