La Catedral de El Burgo de Osma, declarada como BIC, en una imagen de archivo. Julían García
Castilla y León

La Junta adjudica a Telefónica la monitorización del estado de conservación de un centenar de BIC

La multinacional instalará nodos y sensores en inmuebles de alto valor para obtener datos en tiempo real sobre su seguridad, eficiencia energética y uso turístico

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:22

La Junta ha adjudicado a Telefónica un servicio para monitorizar el estado de conservación de 101 bienes declarados de Interés Cultural (BIC). La licitación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, enmarcada en el programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), está financiada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos del programa Next Generation.

El proyecto, denominado Knowledge Heritage Network (KHN), consistirá en la instalación, conexión y mantenimiento de sensores en los inmuebles patrimoniales, capaces de informar en tiempo real sobre parámetros como el estado de conservación o el uso turístico. Los nodos captan información del entorno, como la temperatura, la luz, la humedad o el movimiento, que se procesa en la plataforma inteligente Thinking City de Telefónica. Esta tecnología también permite enviar órdenes a través de los llamados «actuadores», provocando una reacción en el edificio, como regular la luz, apagar la calefacción o abrir una persiana. La obtención de datos en tiempo real sobre estos parámetros es clave para su conservación, además de para su seguridad, eficiencia energética y uso turístico.

El servicio se desplegará en 101 BIC distribuidos en las nueve provincias que han sido seleccionados por la Junta de Castilla y León, incluyendo catedrales, iglesias, monasterios, murallas, museos, yacimientos arqueológicos y edificios administrativos. Telefónica aporta al proyecto sus mejores tecnologías al entender que, en la Comunidad, el patrimonio cultural constituye un sector estratégico desde el punto de vista económico y social.

«Por la cantidad y dispersión de este patrimonio, desde Telefónica entendemos que nuestra tecnología IoT o Big Data debe jugar, junto a la IA, un papel esencial en su conservación, gestión y uso, lo que puede ayudar a la fijación de población y a la reactivación económica», asegura la directora de Telefónica en el territorio, Beatriz Herranz.

Tres fases

El proyecto constará de varias fases: una primera de diseño técnico y definición de sensores, en la que arquitectos y expertos en sensórica decidirán, para cada caso concreto, qué solución particular implementar. En una segunda fase se procederá a la sensorización e instalación de equipos, así como a la monitorización e integración en la plataforma Territorio Rural Inteligente; y en una tercera fase se llevará a cabo el mantenimiento preventivo de los BIC.

El proyecto KHN se desarrolla en colaboración con las comunidades autónomas de Aragón y Galicia, y se enmarca en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, contribuyendo a la digitalización del patrimonio cultural mediante tecnologías como IoT, gemelos digitales, sistemas BIM y plataformas interoperables FIWARE. «Este proyecto representa un avance decisivo en la protección y gestión inteligente del patrimonio cultural, integrando innovación tecnológica con sostenibilidad y cohesión territorial», afirma Herranz.

