Mañueco y Argüello inaugurarán el jueves la XXVIII edición de Las Edades del Hombre en Zamora La nueva exposición, que se podrá visitar hasta el mes de abril, lleva por título 'EsperanZa'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello, en una imagen de archivo.

El Norte Valladolid Lunes, 13 de octubre 2025, 17:38

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre que lleva por título 'EsperanZa' y que se celebrará en Zamora hasta el mes de abril, vivirá su inauguración el próximo jueves 16 de octubre en un acto previsto para a las 12.30 horas del mediodía.

Los presidentes de la Fundación Las Edades del Hombre, Mons. Luis J. Argüello, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidirán el acto oficial de apertura. Junto a ellos estarán otras autoridades y representantes eclesiásticos, políticos, civiles y sociales provinciales y regionales.