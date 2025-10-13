El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello, en una imagen de archivo. Alberto Mingueza

Mañueco y Argüello inaugurarán el jueves la XXVIII edición de Las Edades del Hombre en Zamora

La nueva exposición, que se podrá visitar hasta el mes de abril, lleva por título 'EsperanZa'

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:38

Comenta

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre que lleva por título 'EsperanZa' y que se celebrará en Zamora hasta el mes de abril, vivirá su inauguración el próximo jueves 16 de octubre en un acto previsto para a las 12.30 horas del mediodía.

Los presidentes de la Fundación Las Edades del Hombre, Mons. Luis J. Argüello, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidirán el acto oficial de apertura. Junto a ellos estarán otras autoridades y representantes eclesiásticos, políticos, civiles y sociales provinciales y regionales.

Te puede interesar

