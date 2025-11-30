Itacyl presenta mañana los avances del sector agroalimentario de Castilla y León El proyecto, impulsado junto a La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha, tiene como objetivo situar al sector agroalimentario en la vanguardia tecnológica

Una imagen de archivo de un grupo de agricultores visita la parcela experimental de trigo blando del Itacyl.

El Norte Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:03

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural celebra mañana una jornada para presentar los avances de la Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León, Datagia, desarrollada en el marco del Proyecto Retech-Pan e impulsada junto a La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha. La iniciativa, impulsada desde el Itacyl, tiene como objetivo situar al sector agroalimentario en la vanguardia tecnológica, mediante soluciones digitales de nueva generación y herramientas de alto impacto para la gestión y toma de decisiones.

El viceconsejero de Política Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente Cachorro, inaugurará la cita, en la que también intervendrán la directora general del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ruth del Campo Becares, y el director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, Antonio Ibáñez Pascual.

Al mismo tiempo, el director General de Digitalización e Inteligencia Artificial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Juan Pedro de Ruz, analizará los avances de una plataforma similar, mientras que la presentación técnica de Datagia corresponderá al jefe del área de Tecnologías de la Información del Itacyl, Mario González Diez.

La jornada se cerrará con una mesa redonda bajo el título: 'La gestión del cambio en Castilla y León', en la que participarán el director gerente Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares; la responsable de calidad de Carnavi, Ana Domínguez; el presidente de Feporcyl, Miguel Ángel Ortiz; el gerente de desarrollo de Data IA de Telefónica, Miguel Llopis y el CEO de Arsoft, Santiago González.

La pasada semana, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, destacó que el proyecto Retech permitirá «unir los pilares fundamentales» para conseguir que Castilla y León «siga siendo líder» en el sector agroalimentario.

La Consejería lleva años trabajando en este ámbito, a través de la Estrategia para el Fomento y el Desarrollo de la Digitalización y la Innovación, que cuenta con 20 puntos de los que surgieron 15 proyectos estratégicos basados en la inteligencia artificial, el big data y las nuevas tecnologías.

Entre otros, figuran la aplicación Sativum, con más de 4.000 usuarios y 400.000 parcelas registradas, y la red GNS, que permite el posicionamiento centimétrico a la maquinaria agrícola, así como el nuevo programa de extensión agraria digital y el mapa de cultivos, que es desde 2023 el que realiza el mapeo de las plantaciones a nivel nacional gracias al acuerdo del Itacyl con el Ministerio.