El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera de Agricultura ha comparecido en las Cortes para explicar el proyecto de presupuestos 2026 para su departamento Ical
Somos Campo

El 96% de la superficie agraria se ha acogido a ecorregímenes de la PAC

La Consejería de Agricultura califica como «óptima» la respuesta en la región

Somos Campo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, destacó hoy el acogimiento «óptimo» que, a su juicio, han tenido los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) en Castilla y León, dado que el 96 por ciento de la superficie agraria de la Comunidad se ha acogido a alguna de las prácticas de protección medioambiental incluidas por la Unión Europea en la PAC.

Una PAC que, en 2026, estará dotada con 924,4 millones de euros para Castilla y León, tal y como reveló González Corral, en declaraciones recogidas por Ical, durante la presentación del proyecto de presupuestos de su Consejería ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas. A esta cantidad se unen los 100,9 millones que la Consejería destina a la Dirección General de la PAC para el apoyo a la empresa agraria, que en 2026 contará con una partida de 91,2 millones de euros, y para la gestión de las ayudas agrarias del FEAGA, con 9,6 millones.

No obstante, González Corral dedicó la mayor parte de su intervención sobre la PAC a desarrollar las actividades de su Consejería para la gestión de las ayudas directas de la PAC, «eje fundamental de la política agraria» porque, con ella, se logra «la obtención de alimentos sanos, nutritivos, asesquibles y disponibles para la totalidad de la población».

Por ello, y pese a la «confusión, incertidumbre e indignación que han originado determinadas prácticas», la consejera volvió a presumir de la labor realizada por su Consejería para lograr un acogimiento «óptimo» de los ecorregímenes o para el pago de las ayudas asociadas, con 148 millones de euros para 40.000 agricultores y ganaderos.

Unos pagos que González Corral se comprometió a que «estén lo más rápidamente posible en manos de los beneficiarios» como «seña de identidad» de la Junta en todos estos años, junto a la asunción de «simplificar la gestión de las ayudas» con la implantación de herramientas digitales que «hagan más fácil la tramitación, tanto para agricultores y ganaderos como para la propia Administración».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  5. 5

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  6. 6

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  7. 7

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación
  8. 8

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  9. 9 Todo lo que necesitas saber sobre la baliza V-16 (y por qué la tuya quizá no valga)
  10. 10

    Empuña un hacha contra la Policía cuando le identificaba por dormir en un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 96% de la superficie agraria se ha acogido a ecorregímenes de la PAC

El 96% de la superficie agraria se ha acogido a ecorregímenes de la PAC