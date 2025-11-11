El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Somos Campo

Europa acuerda la simplificación de la PAC

Se reducirán las cargas administrativas y hará más sencillos los regímenes de pago e impulsar la competitividad de los agricultores.

Somos Campo

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:39

Comenta

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción el acuerdo político alcanzado hoy entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el paquete de simplificación de la PAC para reducir las cargas administrativas, simplificar los regímenes de pago e impulsar la competitividad de los agricultores. Este ómnibus, que forma parte de una iniciativa más amplia de simplificación por parte de la Comisión, es el primero para el que se alcanza un acuerdo, según un comunicado recogido por Ical.

El acuerdo provisional conserva el núcleo de la propuesta presentada por la Comisión en mayo: se reducirá la carga administrativa para los agricultores y las administraciones, así como los controles sobre el terreno; se reforzará el apoyo a los pequeños agricultores mediante pagos; y las explotaciones ecológicas se beneficiarán de normas simplificadas.

Además, el acuerdo prevé pagos por situaciones de crisis a los agricultores activos que se vean afectados por desastres naturales o fenómenos climáticos adversos. Se han alcanzado compromisos entre los colegisladores en relación con la arquitectura verde, el apoyo a las regiones ultraperiféricas y la interoperabilidad de los datos.

Estas medidas aportarán «beneficios reales» a los agricultores y a los Estados miembros, según informó la CE, ya que «facilitan el papeleo, aumentan la flexibilidad y ayudan a las explotaciones pequeñas y medianas a hacer un mejor uso de las ayudas de la PAC».

Las reformas podrían suponer un ahorro de hasta 1.600 millones de euros al año para los agricultores y 210 para las administraciones nacionales, al tiempo que los pagos, los requisitos y las herramientas de crisis serán «más sencillos y flexibles, con lo que se confirma que el paquete de simplificación es un resultado clave de la PAC».

Siempre que el acuerdo político sea confirmado por los colegisladores, seguido de una entrada en vigor formal antes de finales de año, esta propuesta acordada hoy ya ofrecerá simplificaciones y ahorros concretos y específicos a partir de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  2. 2

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  6. 6

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  9. 9 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  10. 10

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Europa acuerda la simplificación de la PAC

Europa acuerda la simplificación de la PAC