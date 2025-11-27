Los regantes de aguas subterráneas exigen un Plan Estatal que garantice la gestión sostenible

Somos Campo Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Más de una treintena de ayuntamientos y cuatro diputaciones provinciales refrendaron hoy el Manifiesto de Valladolid, con el que más de 30 comunidades de regantes de toda España, que representan el 70 por ciento de la superficie total de regadío con aguas subterráneas, exigen un Plan Estatal que garantice la gestión sostenible del recurso.

El II Encuentro Nacional de Comunidades de Regantes con Aguas Subterráneas, ha servido para revisar el Manifiesto de Valladolid, firmado en noviembre del pasado año y buscar el apoyo y el compromiso de las administraciones públicas con el sector.

Además, los representantes del sector pusieron de relieve l a compleja situación en la que se encuentra este recurso, de cuya gestión eficiente dependen la sostenibilidad y el futuro del sector agroalimentario. Los regantes destacaron la necesidad dejar atrás la confrontación y a abrir vías de diálogo real con las administraciones.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, valoró como «un honor acoger, un año más, en nuestra provincia el Encuentro Nacional de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS)». En su discurso, destacó el papel de Valladolid como referencia nacional en el sector y la importancia estratégica de la unidad.

El presidente enfatizó que Valladolid es una referencia nacional en regadío con aguas subterráneas. En la provincia, el 70 por ciento de las tierras de regadío dependen de pozos y acuíferos, y cuentan con 37 comunidades de usuarios en la cuenca del Duero, gestionando más de 80.000 hectáreas y 104 hectómetros cúbicos de agua.

También quiso lanzar un mensaje de apoyo a los regantes: «estamos y estaremos siempre del lado del regadío. Lo decimos con firmeza. El regadío, y especialmente el de aguas subterráneas, no es el problema, es parte de la solución para luchar contra la despoblación, garantizar la seguridad alimentaria y mantener vivo nuestro medio rural».

