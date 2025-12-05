El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital en Palencia, en una imagen de archivo. M. Moras

El Ingreso Mínimo Vital llega a 102.321 personas de Castilla y León

El número de hogares beneficiarios asciende a 33.689, y de ellos, 6.014 son monoparentales

E. N.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:48

Comenta

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en noviembre a 33.689 hogares de Castilla y León en los que viven 102.321 personas. Además, en el último año, el número de hogares con prestación se incrementó en un 18,1% y el número de beneficiarios, un 18,34%, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación es de 482,23 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 17,23 millones de euros. Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 65,21% de los titulares (21.971) y el 53,25% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 54.489.

Actualmente, el 41,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 42.779 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación. En noviembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (23.159 hogares, el 68,74% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 6.014 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidado de los hijos e hijas.

Complemento de ayuda a la infancia

A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En noviembre, 23.701 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,3 euros por menor y de 130,59 euros por hogar con menores.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de 146.690 personas, de las que 63.587 son niños y adolescentes. La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 27,98 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si se exceptúa a los titulares del IMV, la edad baja a los 19,48 años.

