El Ingreso Mínimo Vital llega a casi 100.000 personas en Castilla y León El número de hogares beneficiarios asciende a 32.771, y de ellos, 5.897 son monoparentales

E. N. Valladolid Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 32.771 hogares de Castilla y León en los que viven 99.552 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 508,02 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 17,65 millones de euros.

Este mes, hay 4.816 prestaciones activas más en la comunidad que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,23%. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en agosto de 2025 se contabilizan 15.724 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (18,76%).

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, puesto que del número de beneficiarios de la comunidad, 53.078 son mujeres, y de los titulares, 21.349. En agosto, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 68,7%. En total, hay 525.810 hogares con menores, de los que 130.945 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.

«El IMV es ya una herramienta consolidada de lucha contra la pobreza que pone el acento en la infancia y que resulta fundamental cuando se pasa por una situación de necesidad», dijo la ministra Elma Saiz. «Resulta especialmente valiosa para los niños, niñas y adolescentes, porque les da estabilidad y confianza en el futuro», añadió.