Un informático expulsado de Ciudadanos denuncia las irregularidades del sistema de voto El informático Javier Carpio, la denuncia que interpuso en Málaga y el 'email' que le remitió Cs. «Monitorizan el proceso y, si es necesario, inyectan apoyos por la noche», dice Javier Carpio ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 13 marzo 2019, 21:43

Javier Carpio (Alicante, 1966) fue expulsado como afiliado de Ciudadanos el pasado mes de octubre tras denunciar la falta de garantías del sistema de voto telemático que emplea el partido naranja en sus primarias. Carpio preguntó a los candidatos de Ciudadanos en Andalucía si habían recibido garantías sobre la auditoría del recuento y los votos telemáticos y le respondieron que no, «que el partido sigue sin dejar que nadie ajeno al aparato o comité electoral pueda saber los entresijos de la programación», según figura en la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.

Ahora, tras los 82 votos fraudulentos detectados en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, Javier Carpio, informático de profesión, explica la vulnerabilidad de un sistema de votación electrónica que no cuenta con controles externos fuera del partido. «Para votar hay que identificarse, con DNI, nombres y apellidos. El que está al otro lado puede guardarse la información y el sentido de tu voto. Además, algunos afiliados han comprobado cómo se les ha cambiado de ciudad en los registros. Gente de Molina (Málaga) ha aparecido en Molina de Segura (Murcia)... justo cuando había primarias en Murcia. Cambian la localización para 'cocinar' con votantes que trasladan desde otros lugares. Y todo ha ido a peor, como ha sucedido en Castilla y León: durante la noche se producen picos de voto que se suman al candidato del aparato. Monitorizan cada voto que va entrando, trabajan de madrugada, están de guardia, mirando la urna virtual en la noche y, si hay que meter votos, los inyectan».

El sistema de primarias de Ciudadanos permite a los responsables del partido observar en tiempo real las votaciones. Por eso, cuando se le pregunta quién puede influir en los resultados, Javier Carpio dice: «Apunta este nombre: Alberto Carlos Rivera Díaz. El mismísimo Albert Rivera. Es Dios».

Carpio recuerda que «los ordenadores saben sumar a la perfección y no necesitan dos horas después de cerrarse la urna electrónica para decir quién ha ganado». «En el partido se pasan la noche 'cocinando' y lo siguen haciendo tras cerrar las urnas virtuales. Luego, dan los resultados a las dos horas. ¿Pero de qué estamos hablando? Y resulta que en Castilla y León se registran 82 votos de más. ¿Pero quién narices los puede meter? Si solo pueden hacerlo ellos, los cocineros de las bases de datos...».

Claves sin encriptar

Javier Carpio ya demostró en 2015 que Ciudadanos tenía acceso a las claves informáticas de sus afiliados. «Entonces se escuchaban habladurías de que el partido guardaban nuestras contraseñas, que no estaban encriptadas. Les dije que no podía entrar en la web y que si me podían mandar la clave. ¡Y lo hicieron! Lo lógico era enviar un enlace para que la cambiase yo. Luego, parece que lo corrigieron».

Carpio fue expulsado de Ciudadanos por «menoscabar el buen nombre del partido» tras denunciar las irregularidades del proceso de votación telemática. «Ahora se ve lo que está pasando . Ciudadanos tira por la calle del medio cuando tiene a una niña bonita [Silvia Clemente] y la pone de candidata. Y como el otro es un médico mayor, barbudo y fumador nos lo vamos a cepillar porque no es nuestro prototipo de niño 'pollo-pera' o de morena o rubia mona. Pero Francisco Igea amenazó con denunciar y le dejaron recontar los votos. Había gente que ya había avisado a Igea de que podía suceder lo que ha sucedido. En Málaga estaba Emilio Utrabo, que llevaba cuatro o cinco años en el partido, y uno que había llegado hacía seis días [el entrenador de baloncesto Javier Imbroda] ganó con el 65% de los votos».

Carpio considera que solo una votación tradicional garantizaría la limpieza en Cs. «En una urna de cristal ganó Pedro Sánchez a Susana Díaz y perdió Soraya Sáenz de Santamaría ante Pablo Casado. Los militantes votan muchas veces al candidato que no es del aparato. Y , sobre todo, todos vigilan la urna de cristal».