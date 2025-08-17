El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Temporeros en la explotación burgalesa de Quintana del Pidio, en Ribera del Duero. Susana Gutiérrez

Castilla y León

La falta de mano de obra en el campo se agrava y obliga a buscar en más países

Caladeros tradicionales de trabajadores como Europa del Este pierden fuerza en favor de Marruecos, el África subsahariana y Sudamérica

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:16

Lejos de solucionarse, la falta de mano de obra en el campo de Castilla y León se agrava y es especialmente acuciante en campañas tan ... fuertes como la de la patata, la cebolla y el plantón de fresa, que ya han comenzado, o ante la inminente vendimia. Es lo que trasladan tanto los responsables de las organizaciones profesionales agrarias como los sindicatos más representativos, y por supuesto los propios cultivadores.

