Fallece la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda Elena Blanco, de 69 años, fue hallada con vida, pero falleció poco después

El Norte Soria Lunes, 20 de octubre 2025, 00:30

Una mujer de 69 años falleció este domingo al producirse una explosión y un incendio posterior en vivienda situada en la plaza de Villar del Río (Soria) y que, según apuntó ABC y confirmó la Subdelegación del Gobierno en Soria a través de la red social X, se trata de Elena Blanco, teniente de alcalde de este municipio soriano.

«Fallece Elena Blanco, tte. alcalde de Villar del Río, tras un incendio en su vivienda. El fuego, registrado ya ha sido controlado. Se encontraba sola. Fue hallada con vida, pero falleció pese a los intentos de reanimación. La Guardia Civil de Soria investiga las causas», manifestaba el mensaje de la Subdelegación del Gobierno.

Varias llamadas alertaron de lo sucedido en este inmueble de dos plantas sobre las 17.29 horas al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. Asimismo, el 1-1-2 comunicó lo sucedido a los Bomberos de Ágreda-Tierras Altas y Moncayo, así como a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico y a personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Pedro Manrique.

Una vez sofocada las llamas, los bomberos localizaron y rescataron el cuerpo de una mujer en los escombros. Posteriormente, el personal médico de Emergencias sanitarias-Sacyl confirmó el fallecimiento de la mujer.