Los extranjeros compraron 1.629 viviendas en Castilla y León en el primer semestre

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en Castilla y León un 25,9% en el primer semestre de 2025, casi seis puntos más que en el mismo periodo de 2024, al ser la segunda autonomía donde más crecieron estas transacciones, según los datos de una estadística del Consejo General del Notariado y recogida por Ical.

En este periodo se efectuaron en la comunidad 1.629 compraventas, frente a las 1.294 del mismo período del año anterior, lo que supone la cifra más alta desde 2007. La compraventa por extranjeros no dejó de crecer de forma sostenida en Castilla y León desde 2013, salvo en el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023.

En cuanto al conjunto de España, el crecimiento fue del 2% interanual hasta alcanzar 71.155 operaciones, que representan un 19,3% del total de compraventas en este primer semestre, frente al 20,3% del primer semestre de 2024 y el 21,3% de 2023.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en 13 de las 17 comunidades autónomas. Los mayores crecimientos interanuales fueron los de Asturias (30,8%), Castilla y León (25,9%), Galicia (14,3%). Por el contrario, las operaciones donde más decrecieron fueron en Canarias (-7,7%), Baleares (-6,8%) y Navarra (-3,7%).

El precio por metro cuadrado en las operaciones registradas en Castilla y León aumentó un 1,1% interanual en el primer semestre de este año, hasta situarse en los 825 euros por metro cuadrado lo que lo convierte en el tercero más barato de todas las autonomías. Así, los precios aumentaron en 15 comunidades autónomas, con incrementos destacados en Madrid (17,1%), La Rioja (16,3%) y Canarias (14,1%).

En el conjunto de España, el precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros en el primer semestre de 2025 se situó en 2.417 euros por metro cuadrado, un 7,6% más que en el mismo periodo de 2024.

En el primer semestre de 2025, las compraventas realizadas tanto por extranjeros no residentes como residentes se concentraron en la Comunidad Valenciana, con 11.025 operaciones (39,6%) y 9.515 operaciones (22%), respectivamente.

