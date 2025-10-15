Las ejecuciones hipotecarias se disparan en el segundo trimestre hasta las 290 en Castilla y León Los concursos crecen un 21,1% entre abril y junio, con 591 en la comunidad, mientras las demandas por despido bajan un 11,5%, con 1.387

Las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 76,8% en Castilla y León durante el segundo trimestre de este año, hasta un total de 290, con una evolución en la línea de la media nacional, que se incrementó un 75,8%, con 9.640. El mayor número se dio en Cataluña, con 3.102, donde se elevó un relevante 176,5%, seguida por Andalucía, con 1.896 (53,2% más), y Comunidad Valenciana, con 1.098 (27,4% de aumento), según el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales y que recogió Ical.

Sin embargo, el número de lanzamientos practicados se redujo un 30,9% en Castilla y León, la tercera que más cayó, hasta los 233 en el periodo de estudio, mientras que en España bajaron un 11,3%, con 6.960. Solo bajaron más que la Comunidad la Región de Murcia, un 48,6% (con 190), y Cantabria, un 35,9 (406 lanzamientos).

Si se analiza el dato por cada 100.000 habitantes, Castilla y León registra un dato de 12,1 ejecuciones, muy por debajo de la media nacional, del 19,8. Cataluña encabeza este ranking, con 38,7 por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, el informe también hace referencia a los concursos presentados por las empresas durante el segundo trimestre ante los órganos judiciales en Castilla y León, los cuales crecieron un 21,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar un total de 591 frente a los 488 registrados en 2024. El dato de la comunidad no se aleja mucho de la senda nacional, donde los concursos también crecieron, aunque casi dos puntos por debajo, de manera más moderada, un 18,9%, con un total de 18.106.

Así, el mayor número de concursos presentados se registró en Cataluña, con 4.322, seguido por Andalucía, con 3.094; y la Comunidad Valenciana, con 2.276. Además, la tasa por cada 100.000 habitantes se situó en el conjunto de España en 37,2 casos, mientras que en Castilla y León fue de 24,7 casos.

Demandas por despido

Por otra parte, durante el segundo trimestre se presentaron 1.387 demandas por despido, un 11,5% menos, la tercera mayor caída, por detrás de Navarra (22,3) y La Rioja (19,8%). A nivel nacional, las 40.680 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social supusieron un descenso del 2,2% respecto a las registradas el año anterior.

Por territorios, Madrid, con 8.745, es la comunidad autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña, con 7.303, y Andalucía, con 6.260.

Por último, los procedimientos monitorios, que sirven para reclamar deudas dinerarias, se incrementaron un 17,8% en Castilla y León, hasta los 8.909, mientras que a nivel nacional se contabilizaron 226.803, lo que ha supuesto una bajada del 18,4%. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en la Comunidad de Madrid, donde se tramitaron 47.553, mientras que en Andalucía se registraron 35.264 y en Cataluña, 33.355.

