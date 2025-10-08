Excesiva burocracia o un programa informático deficiente, entre las quejas del profesorado en el inicio del curso

E. N. Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:51 Comenta Compartir

Las deficiencias del programa informático de gestión escolar de la Consejería de Educación, las dificultades para aplicar la nueva Ley de Formación Profesional, los retrasos en la cobertura de sustituciones o las vacantes de interinos con perfiles mal definidos son algunas de las quejas que los docentes han trasladado al CSIF en el registro de incidencias de inicio del curso escolar 2025-2026 que ha tenido abierto este sindicato durante el pasado mes de septiembre.

Una de las quejas más generalizadas del profesorado castellano y leonés de la educación pública se refiere al programa informático de gestión escolar de la Consejería de Educación -STILUS-. «Esta aplicación está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los centros educativos», señala la presidenta del sector de Educación CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, que incide en que «han surgido problemas en el acceso y muchos docentes y equipos directivos han perdido infinidad de horas».

Por su parte, el profesorado de Formación Profesional ha dado cuenta de numerosas incidencias por la aplicación de la nueva ley de Formación Profesional, y la dificultad para encontrar prácticas en empresas, sobre todo en los primeros cursos. Otros temas recurrentes sobre los que han incidido las quejas del profesorado «son desgraciadamente tradicionales» en el registro de incidencias de CSIF, que se viene realizando desde hace 12 años, como las demoras en la cobertura de sustituciones, modificaciones de horarios comunicadas con poco margen o vacantes de interinos con un perfil mal definido.

Por otro lado, gran parte de las valoraciones del profesorado recalcan las dificultades que hay para conciliar la vida familiar y laboral y acogerse a los permisos, en muchos casos inflexibles. Por ello, CSIF recuerda la necesidad de desarrollar el reciente acuerdo con la Junta del pasado 22 de septiembre, y actualizar las licencias y permisos de los docentes de Castilla y León. También se reclama la concreción de la reducción de jornada para mayores de 55 años sin pérdida retributiva, contemplada en el acuerdo. Un tercio del profesorado de Castilla y León se encuentra en esta situación.

Además, el registro de incidencias alude a los problemas de la labor de tutoría. Se pide que se ponga en valor esa tarea y se compense, como también recoge el acuerdo del 22 de septiembre. Del mismo modo, se ha constatado que el exceso de burocracia es uno de los principales agobios de los docentes de la comunidad. Algunos programas informáticos que utilizan los docentes y los centros, así como el estado de las instalaciones, las programaciones inabarcables o la falta de recursos en atención a la diversidad son otras de las quejas.

Enfermería escolar

El sindicato CSIF, con el apoyo del Consejo de Enfermería y las asociaciones de padres y madres de la enseñanza pública, lanzó a principios de septiembre una campaña de recogida de firmas, con el objetivo de sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que posibilite que las Cortes autonómicas aprueben una ley de enfermería escolar, con la que la Junta garantice que todos los centros educativos de la comunidad cuenten con un enfermero o enfermera. «Una demanda de la comunidad educativa -docentes y familias- y de la sociedad, y una necesidad sanitaria que hay que cubrir», asegura Isabel Madruga

Tras un mes de recogida de firmas, el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, valora muy positivamente el respaldo a la iniciativa, ya que en algunas provincias se ha superado ampliamente el número de firmas requeridas para presentar la Iniciativa Legislativa Popular. No obstante, «se seguirán recogiendo firmas para demostrar la fuerza y el apoyo con la que cuenta esta iniciativa entre la ciudadanía de Castilla y León», recalca Castro.