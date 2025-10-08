El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
España no ha avanzado lo suficiente en materia de comprensión lectora y matemáticas, si se compara con la media de la OCDE. Jaime García

El nivel de competencias básicas en lectura y matemáticas es más bajo en España que en la OCDE

Educación ·

El avance ha sido mínimo y está a la cola de los países que menos han mejorado sus competencias en las últimas décadas; la brecha se ha triplicado desde la generación de la EGB

C. P. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:22

Comenta

El nivel de competencias básicas (comprensión lectora, matemáticas y resolución de problema) del conjunto de la población en edad de trabajar (16 a 65 años) ... es más bajo en España que la media de la OCDE, de la que forman parte los países del mundo desarrollado. Pese a que este nivel ha aumentado a lo largo del tiempo, la distancia con la media internacional crece con la juventud de la cohorte analizada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  2. 2

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  3. 3

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  4. 4 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  5. 5 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  6. 6

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes
  7. 7 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  8. 8 Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero
  9. 9

    El palacio vallisoletano del tesorero de Isabel la Católica
  10. 10

    El Ayuntamiento colocará dispositivos GPS en mobiliario urbano y animales para evitar sus robos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El nivel de competencias básicas en lectura y matemáticas es más bajo en España que en la OCDE

El nivel de competencias básicas en lectura y matemáticas es más bajo en España que en la OCDE