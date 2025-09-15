El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Silla de ruedas en una residencia de mayores de Castilla y León. M. Moras

Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad

El Procurador del Común recuerda a la Administración, en este caso a la Diputación de Soria, el «deber» de facilitar el acceso a esta prestación pública

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:41

Las evaluaciones generales en las que Castilla y León encabeza la gestión del sistema de atención a la Dependencia conviven con casos personales en ... los que esa asistencia dista bastante de cubrir las garantías que marca la ley. En la última tanda de resoluciones publicadas por el Procurador del Común de Castilla y León figura una queja, investigada por del Defensor autonómico, de un ciudadano de más de 60 años con esclerosis múltiple en fase avanzada, al que cuidaba su esposa hasta que ella misma atravesó una larga convalecencia tras varias intervenciones quirúrgicas y al que la falta de plazas ha hecho imposible su atención en la residencia pública de mayores de la localidad en la que reside. Un municipio cabecera de comarca en la provincia de Soria.

