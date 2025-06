Toque al Ayuntamiento para que facilite agua al Camino de la Merced y acabe con los pozos negros

Existen en Valladolid viviendas sin agua corriente y que evacúan baños y aseos en pozos negros. Sin control sanitario alguno. Están en el Camino de ... la Virgen de la Merced, en el entorno de la ladera de Fuente el Sol y el Procurador del Común de Castilla y León acaba de concluir una investigación que ha hecho por iniciativa propia, de oficio, sobre las carencias de servicios de los residentes en esas casas en la que insta al Ayuntamiento de Valladolid a arbitrar medidas transitorias mientras no acometa otras definitivas. «No cabe la inacción ante situaciones de riesgo sanitario derivadas de la ausencia de servicios esenciales», recoge Tomás Quintana, Defensor del Pueblo autonómico, en la resolución que ha remitido al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El Ayuntamiento contabiliza 69 personas empadronadas en esas casas sin servicio básico de abastecimiento y saneamiento

El Procurador señala que la situación de estos residentes es el fruto de un cúmulo de años en los que no ha habido una actuación decidida para resolver la situación urbanística y de falta de servicios que afecta «a construcciones destinadas a uso habitacional consolidado desde hace décadas, que han sido toleradas o incluso favorecidas». En el Camino de la Merced hay empadronadas 69 personas, según los datos oficiales que facilita el Ayuntamiento, de las que 58 residen en viviendas que podrían tener acceso a agua potable y evacuación de aguas residuales, porque pasan tuberías muy cerca, pero con una capacidad insuficiente. Una de esas instalaciones es la que transporta en exclusiva el agua potable para la prisión de Villanubla, dado que el centro penitenciario se encuentra en un enclave que es término municipal de Valladolid y no en terreno del municipio que popularmente le da nombre.

Ampliar Tomás Quintana, recientemente, en las Cortes. Ical

«La multiplicidad de propiedades y la situación económica sobrevenida han sido una de las causas por las que el sector no se ha desarrollado aún», han indicado desde el Ayuntamiento de Valladolid al Procurador del Común en un informe que le remiten para la investigación de los hechos. Y hasta que no se complete la transformación urbanística de ese sector contando con la iniciativa privada, es decir, los propietarios, desde el Consistorio de la capital pucelana señalan que no es factible acometer la dotación de servicio de agua potable y de alcantarillado.

El Procurador del Común no comparte ese planteamiento y ve posible medidas provisionales que pueden solventar la falta de servicios básicos hasta que se plasme una solución urbanística definitiva a la zona. Apunta a la posibilidad de establecer «puntos de suministro controlados próximos a las viviendas afectadas, con la instalación de depósitos comunitarios con recarga periódica desde las redes de suministro públicas y con control sanitario». También ve posible la instalación de una tubería provisional para hacer llegar el agua potable.

Fosas sépticas

En cuanto a la evacuación de aguas negras de baños y cocinas, Quintana subraya que la falta de control actual puede provocar contaminación de los pozos y fuentes cercanas de las que se toma agua para uso humano. Plantea al equipo de gobierno municipal de PP y Vox la instalación de «fosas sépticas estancas compartidas, sujetas a control y mantenimiento por parte de la Administración o la empresa concesionaria (Aquavall) o la recogida periódica mediante sistemas móviles de vaciado que eviten que se produzcan vertidos incontrolados».

La resolución del Procurador del Común no es de obligatorio cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Valladolid, pero el equipo de gobierno municipal sí debe comunicar oficialmente si acepta la recomendación total o parcialmente o la rechaza.