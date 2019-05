'El abecedario del diablo': el sádico reto viral entre menores El juego se propaga por las redes sociales y recuerda al desafío conocido como 'ballena azul' SONIA QUINTANA Miércoles, 8 mayo 2019, 07:48

'¿A que no te atreves?'. He aquí el germen de la cuestión. '¿A que no te atreves a escribir F57 con un cuchillo o navaja de afeitar en alguna parte de tu cuerpo?'. '¿A que no te atreves a hacerte tres cortes en el brazo?'. '¿Y a dibujarte con una navaja una ballena azul?'. Y así hasta 50 retos. El macabro juego conocido como 'ballena azul', cuya difusión comenzó en mayo de 2016 a través de Internet y que se originó en la red social rusa Vkontakte.3, ha encontrado un 'digno' heredero en un nuevo y sádico reto viral llamado 'El abecedario del diablo' (o 'de la muerte'), que 'reduce' a 27 (el número de letras del alfabeto) los nuevos '¿a que no te atreves?'.

Una herida por cada letra del abecedario. Así de simple... y así de tonto. Las reglas del juego son fáciles. Cada jugador debe recitar en orden las letras del abecedario y decir una palabra que empiece con cada una de ellas. El líder (todos ellos menores) le pellizca, rasca o araña en las manos, cada vez más fuerte, por cada término que pronuncie la 'víctima'. , que pueden llegar a tardar varios días en cicatrizar. '¿Y quién no se atreve... a no jugar?'. Los expertos lo tienen claro: lo hacen para sentirse aceptados y pertenecer a un grupo. No son 'cosas de niños', aseguran, pueden ser la semilla o un síntoma de los casos de bullying.

En un instituto de Lugones (Asturias), 40 de los 165 alumnos de Primero de la ESO de este centro asturiano tenían heridas en las manos. «Algunos tenían heridas de consideración, cuatro de ellos más graves», explicó al periódico El Comercio Mario Prendes, director del IES Astures, a principios del pasado mes de abril. El director resaltó que los niños «explicaron que la práctica se había puesto de moda hacía unos diez días por unos vídeos que se habían bajado de YouTube y las redes sociales».

Existe una versión del 'juego' que consiste en hacerse uno mismo los cortes. Si el último paso de la 'ballena azul' era el suicidio, en 'El abecedario del diablo' el fin es 'solo' la mutilación. Cruzar esta raya conlleva riesgos innecesarios, igual que bajarse de un coche en marcha y bailar el éxito 'In my feelings', del cantante Drake, solo para compartir un vídeo en redes sociales; o seguir las indicaciones de la extraña figura de 'Momo', bajo la amenaza de caer en una maldición; o salir a la calle con los ojos vendados emulando al protagonista de la película 'Bird Box', por citar algunos de los últimos retos virales de moda. «Rozan lo absurdo», aseguran los expertos.