Embalse de Aguilar de Campoo, en Palencia, en una imagen de archivo. N. Estalayo

Castilla y León

Los embalses del Duero están al 43% de su capacidad, menos que hace un año

Este valor supone, no obstante, más de cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la década

E. N.

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:03

Comenta

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.226,9 hectómetros cúbicos, lo que supone el 43% de su capacidad. Este valor supone más de cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la última década y once menos que hace un año.

Respecto a las reservas, en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), en los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 35,2%; en Palencia (Camporredondo y Compuerto); el Sistema Carrión al 28,5%; y también en Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), el Sistema Pisuerga se encuentra al 53,6%.

En Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza se encuentra al 57,9%; en Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 60,5%; en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 45%; y en Ávila (Castro de las Cogotas), el Sistema Cega-Eresma-Adaja se encuentra al 47,3%.

Por último, en Salamanca (Santa Teresa), el Sistema Tormes al 50,1%; en Salamanca (Irueña y Águeda), el Sistema Águeda al 37,3%.

