Los embalses del Duero están al 43% de su capacidad, menos que hace un año

Embalse de Aguilar de Campoo, en Palencia, en una imagen de archivo.

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:03

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.226,9 hectómetros cúbicos, lo que supone el 43% de su capacidad. Este valor supone más de cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la última década y once menos que hace un año.

Respecto a las reservas, en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), en los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 35,2%; en Palencia (Camporredondo y Compuerto); el Sistema Carrión al 28,5%; y también en Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), el Sistema Pisuerga se encuentra al 53,6%.

En Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza se encuentra al 57,9%; en Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 60,5%; en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 45%; y en Ávila (Castro de las Cogotas), el Sistema Cega-Eresma-Adaja se encuentra al 47,3%.

Por último, en Salamanca (Santa Teresa), el Sistema Tormes al 50,1%; en Salamanca (Irueña y Águeda), el Sistema Águeda al 37,3%.

