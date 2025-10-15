La CHD invierte 7 millones en saneamiento y depuración en Valladolid en el último lustro El organismo de cuenca pone en marcha la EDAR de Villanueva de Duero y avanza en la de Aldeamayor para mejorar el tratamiento de aguas residuales

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:42

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) destinó 7 millones de euros a proyectos de saneamiento y depuración en la provincia de Valladolid durante los últimos cinco años, con el fin de garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales y cumplir con la normativa europea. Entre las actuaciones destacadas, el organismo finalizó y entregó la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villanueva de Duero, con una inversión de 1,5 millones de euros, que beneficiará a más de 1.600 habitantes.

Esta nueva EDAR, ubicada en el municipio vallisoletano de Villanueva de Duero, incorpora un sistema de tratamiento biológico de bajo mantenimiento, ideal para núcleos urbanos pequeños. El proyecto incluye además la construcción de un colector de entrada que transporta las aguas residuales de viviendas e industrias del norte del municipio hasta la planta, evitando vertidos contaminantes al río Duero.

Paralelamente, las obras de la EDAR de Aldeamayor de San Martín avanzan a buen ritmo con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Esta infraestructura dará servicio a más de 6.000 habitantes y está diseñada para adaptarse al aumento de caudal y carga contaminante por la conexión de nuevas industrias.

Preservar la calidad ambiental

Entre las mejoras previstas figuran un tanque de tormentas reformado, un pozo de gruesos con mayor capacidad para retener sólidos pesados, un pozo de bombeo ampliado y un equipo de pretratamiento que cuadruplica su capacidad actual. El sistema mantendrá el tratamiento biológico de fangos activos con oxidación prolongada, optimizando la aireación para eliminar suciedad y olores en la zona. La CHD estima que las obras concluyan y la planta entre en servicio en el último trimestre de 2026.

En los últimos años, la CHD ha completado también las EDAR de Esguevilla de Esgueva, Valoria La Buena y Quintanilla de Onésimo, con una inversión adicional de 2,9 millones de euros. Estas iniciativas responden a las obligaciones impuestas por la Comisión Europea y forman parte de un esfuerzo integral por preservar la calidad ambiental del río Duero.