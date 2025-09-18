El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tres brigadistas observan las llamas en un incendio forestal en Zamora el pasado mes de agosto. A. Mingueza

Castilla y León

Denuncian ante Trabajo las «malas condiciones laborales» de los trabajadores del operativo de incendios

Izquierda Unida pide sancionar a las empresas contratadas por la Junta para la prevención y extinción de incendios forestales

E. N.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:18

Izquierda Unida confirmó la presentación de una denuncia frente a la Inspección Territorial de Trabajo de Castilla y León ante las «malas condiciones laborales» de los trabajadores del operativo de incendios en la comunidad. Advirtieron de la «insuficiencia» de equipos de protección, el «incumplimiento» de horarios laborales y la «falta de avituallamiento».

En un comunicado recogido por Ical, desde la formación solicitaron sanciones para varias de las empresas con licitaciones vigentes con la Junta, al asegurar que «no cumplirían la normativa básica en derecho laboral«.

Izquierda Unida manifestó tener constancia de «varios incumplimientos» a la normativa en materia de derechos laborales por parte de las empresas contratadas para la extinción de los incendios por la Consejería de Medio Ambiente. Entre ellos, puntualizaron jornadas de «20 horas seguidas, falta de equipos y avituallamiento tardío y escaso».

También aseguraron que se emplearon, en ocasiones, equipos de protección individual «usados en un incendio del día anterior». En consecuencia, la organización denunció la existencia de trabajadores »deshidratados y con calambres por el sobre esfuerzo realizado en las tareas de extinción«, apostillaron.

