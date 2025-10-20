El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Alumnos caminan frente a la Facultad de Medicina de Valladolid, hace unos días. R. Jiménez

Convocadas las ayudas para el alumnado que curse estudios universitarios en Castilla y León

La Junta dirige 2,65 millones a financiar la modalidad de aprovechamiento académico y 2,15 a la de renta

E. N.

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:26

Comenta

La Consejería de Educación convocó las ayudas al estudio al alumnado que curse estudios universitarios de Castilla y León, durante el curso académico 2025-2026, con un montante global de 4,8 millones de euros. De ellos, dirige 2,65 millones a financiar la modalidad de aprovechamiento académico y 2,15 a la de renta, según la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de la comunidad.

Noticias relacionadas

Las Humanidades remontan y la UVA supera los 5.000 alumnos de nuevo ingreso

Las Humanidades remontan y la UVA supera los 5.000 alumnos de nuevo ingreso

El campus abre un curso con la matrícula al alza ante la implantación de Biotecnología

El campus abre un curso con la matrícula al alza ante la implantación de Biotecnología

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los alumnos que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, esté matriculado en alguna universidad pública o privada de Castilla y León durante el curso 2025-2026; curse enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado o de máster universitario; no esté en posesión ni reúna los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de las enseñanzas universitarias oficiales para las que se solicita la ayuda; y haya sido beneficiario de la beca de matrícula para el curso académico 2025-2026, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, convocada mediante la Resolución de 18 de marzo de 2025, de la Secretaría de Estado de Educación.

Asimismo, para ser beneficiario de estas ayudas, el alumnado deberá cumplir con el requisito de estar empadronado en un municipio de Castilla y León en el plazo de la presentación de la solicitud. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del martes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  4. 4

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  5. 5 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  6. 6 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid
  9. 9 Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín
  10. 10

    Javier Peña: «Cada vez que puedo me escapo al Mesón de Pedro de Matapozuelos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Convocadas las ayudas para el alumnado que curse estudios universitarios en Castilla y León

Convocadas las ayudas para el alumnado que curse estudios universitarios en Castilla y León