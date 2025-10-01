El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un niño palestino observa cómo se eleva el humo durante una operación militar israelí en Gaza. REUTERS/Mahmoud Issa

Convocada una huelga estudiantil este jueves en Castilla y León contra el genocidio en Gaza

Se han programado marchas a las 12:00 horas en varias ciudades

E. N.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:09

El Sindicato de Estudiantes, Izquierda Unida, Podemos, Ecologistas en Acción, la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones Castilla y León, STECyL y CGT, entre otros colectivos y plataformas, han convocado para este jueves día 2 un paro estudiantil en Castilla y León para reclamar el fin del genocidio de Gaza.

La protesta estará acompaña de diferentes marchas en las principales ciudades de la comunidad que arrancarán a las 12:00 horas. En Salamanca el punto de partida es la plaza de los Bandos, en Valladolid partirá desde Fuente Dorada, mientras que Burgos lo hará desde la plaza de Cid. El punto de inicio en Segovia es el Acueducto, mientras que en Palencia el punto de reunión en la Estatua de la Mujer Palentina.

En un comunicado de los organizadores recogido por Ical, se denuncia que «el pueblo palestino está siendo exterminado. Tras dos años de genocidio, el gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales. Más de 60.000 palestinos han sido asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y la hambruna organizada como arma de guerra afecta ya al 25% de la población. Los hospitales, las escuelas y las viviendas han sido reducidos a escombros. Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto».

Además, se recalca que se está produciendo una limpieza «étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía».

