Imagen de archivo de alumnos de Formación Profesional en un instituto de Palencia. Marta Moras

Castilla y León

Consulta la lista de los 117 beneficiarios de ayudas Erasmus+ para Formación Profesional

Los estudiantes han realizado el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en otros países durante el curso 2024-2025

E. N.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:36

La Consejería de Educación publica este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de la convocatoria de ayudas complementarias Erasmus+ para Formación Profesional que ha beneficiado a 117 estudiantes de la comunidad.

Todos ellos son alumnos de segundo curso de cualquier ciclo formativo de FP de grado superior que habían obtenido una beca del programa Erasmus+.

De esta forma, los estudiantes han realizado el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en otros países durante el curso 2024-2025. La cuantía total de estas ayudas asciende a 100.000 euros, informa Ical.

Los interesados han tenido que presentar, junto a la solicitud, el certificado que acredita la duración real del período de prácticas. El importe mensual de las ayudas es el resultado de dividir el crédito asignado a esta convocatoria entre el número total de meses de estancia de los beneficiarios, con un máximo de tres meses para cada uno de ellos.

