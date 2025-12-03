Concedidas más de 12.000 ayudas del Bono Concilia a familias de Castilla y León Las subvenciones, por un importe total de 9,1 millones, están dirigidas a núcleos con hijos de hasta 3 años para que hagan frente a los gastos derivados de la conciliación

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dio este miércoles a conocer el listado de beneficiarios del Bono Concilia, una vez resuelta la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León -Bocyl- el pasado 4 de junio. En total, se han concedido 12.202 bonos por un importe total de 9.151.000 euros.

Esta subvención está destinada a facilitar la conciliación de las familias con hijos de entre 0 y 3 años y cubre costes relacionados con el cuidado de los niños, como gastos de guardería o de cuidador. Esta concesión es la primera que se resuelve con la ampliación de renta máximo introducido en la convocatoria de junio, ya que el tope para poder optar a la ayuda pasa de los 50.000 euros a los 55.000, manteniéndose los 25.000 euros para las familias monoparentales.

El Bono Concilia es una subvención establecida en los 750 euros que pueden solicitar aquellas familias en las que ambos progenitores, tutores, acogedores familiares o el único responsable en el caso de las familias monoparentales tengan a su cargo niños nacidos en los tres años naturales previos a la convocatoria -en la de este año se estableció el 1 de enero 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024- y que cumplan una serie de requisitos.

Uno de ellos es estar empadronados en un municipio de la comunidad, como también trabajar por cuenta propia o ajena -deben acreditar al menos 90 días de alta en la Seguridad Social o la Mutualidad correspondiente durante el curso que fije la convocatoria-, lo que implica la necesidad de contratar recursos relacionados con el cuidado de los hijos para facilitar la conciliación familiar, personal y laboral. No cabe ninguno de los supuestos de asimilación al alta.

Límite de renta

Otro de los requisitos es, precisamente, el relacionado con el nivel de renta, con el nuevo límite de 55.000 euros ingresados durante el año previo a la publicación de la convocatoria -en este caso, 2024- y los 25.000 euros citados para familias monoparentales. No obstante, hay supuestos en los que se aplican bonificaciones para facilitar la percepción de la subvención: el límite de renta se reduce 3.000 euros por cada hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o 9.000 si dicho grado es igual o superior al 65%.

Además, si padres y menores están empadronados en un municipio de menos de 20.000 habitantes, ese límite de nivel de renta se recorta un 20%. Un porcentaje que se aplica en cualquier caso a las familias monoparentales, acogedores familiares o familias numerosas de categoría general, y que se incrementa hasta el 30% en el caso de las de categoría especial. Todos estas bonificaciones, además, son acumulativas.

Las familias solicitantes pueden acceder a la resolución a través de la sede electrónica de la Administración de la comunidad de Castilla y León.

