La comisión eólica morirá con la legislatura, con la investigación atascada y sin resultado

Los procuradores que analizan las obras del HUBU abordarán las conclusiones el día 21

Los siete parlamentarios que han participado en la comisión de investigación sobre los sobrecostes del Hospital de Burgos (HUBU) se reunirán el jueves, día 21, para debatir sobre las dos propuestas de conclusiones presentadas en noviembre. Un documento lo firma el PP y el otro, el resto de los grupos de la oposición. «Han estado perdiendo el tiempo para que la comisión muriera de inanición y poder esconder sus vergüenzas», critica Mercedes Martín, viceportavoz del PSOE y miembro del órgano de control que ha escrutado el contrato de construcción y concesión del HUBU, en referencia al PP. La última reunión de esta comisión de investigación se celebró el 29 de octubre y las propuestas de conclusiones están listas desde noviembre. El propio portavoz del PSOE, Luis Tudanca, anunció el martes que iban a pedir amparo otra vez a la Mesa de las Cortes si el procurador del PP que preside esta comisión, Salvador Cruz, seguía sin convocarla. «Un día antes el presidente de la comisión había hablado con unos de los procuradores del PSOE para informarle de que iba a reunirse el día 21. Tudanca ya lo sabía», apunta Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes.

Una vez fijada fecha, la clave será si los representantes de los cinco grupo parlamentarios serán capaces de establecer unas conclusiones, aunque sean de mínimos, que permitan su debate y el de los posibles votos particulares discordantes en el pleno o no. En la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro eso no fue posible y el debate en el pleno no se produjo. Terminó su andadura el 11 de enero.

De la Hoz ve complicado un acuerdo si la conclusión monolítica es la de revocar la concesión del hospital burgalés. «La primera conclusión es que el contrato y el control del mismo ha sido un desastre», argumentó Manuel Mitadiel, procurador de Ciudadanos, que defiende una propuesta de «reversión de la concesión prudente. Sí a la reversión, pero no a cualquier precio», resume el parlamentario naranja.