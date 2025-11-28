Claves para un Black Friday seguro: consejos y cómo detectar un posible fraude

E. N. Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:50 Comenta Compartir

«Hay una estafa para cada rango de edad», alertan de antemano agentes de la Policía Nacional, en relación al incremento exponencial del consumo que se prevé desde este mismo 28 de noviembre, con el Black Friday, y ante la proximidad de las fiestas navideñas. Y es que esa previsión de aumento de las compras tanto en plataformas digitales como en tiendas físicas trae consigo una proliferación y una mayor probabilidad de ser víctimas de fraudes.

Hasta el punto de que agentes de la sección de fraude de comercio electrónico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía ha lanzado una campaña de 'micropodcast' con los ciberfraudes más habituales, para alertar así a la ciudadanía ante los descuentos por el 'viernes negro' y la cercanía de Navidad.

Una especie de 'guía antifraude' en la que se insta a sospechar del más mínimo detalle que no cuadre y pueda llamar la atención del cliente en cuestión. «Te pueden vaciar la cuenta bancaria», advierten los policías. Pero, ¿cómo se puede detectar una posible estafa? Primero de todo, los expertos recomiendan hacer las compras en comercios de confianza y páginas web con certificados de encriptación, así como evitar transferencias bancarias y realizar los pagos con tarjetas monedero o de crédito.

«Hay que recelar si nos piden documentación personal o claves de acceso 'online' o si nos instan a completar esa compra con urgencia», añaden. Entre los timos más habituales en periodos de mayor volumen de compras por Internet, hacen hincapié en el 'skimming' digital y el 'phishing'. El 'skimming' digital se trata de una técnica para obtener los datos de las tarjetas bancarias cuando se usan en tiendas 'online'.

Este método no requiere acceso físico a la tarjeta y lo pueden combinar con otras técnicas como el 'phishing' y el 'typosquatting'. Combinado con el 'phishing', los ciberestafadores hacen llegar a las potenciales víctimas un mensaje de texto en el que, entre otras modalidades, pueden hacerse pasar por empresas de paquetería. En este ciberfraude advierten de que ya han intentado sin éxito la entrega del pedido realizado por la potencial víctima, indicando que, para confirmar y concretar la entrega, deben clicar en un enlace web. Al abrir este enlace, el usuario es dirigido a una página web, de apariencia muy similar a la de empresas de paquetería, donde se le inducirá a introducir sus datos personales e incluso los bancarios para poder recibir el pedido, apoderándose de esta forma los ciberdelincuentes de todos los datos.

Mdalidades de estafa más habituales todo el año Del cambio de factura Se manipulan los datos de una factura real para que el pago termine en una cuenta.

Del cambio de nómina Suplantar a un trabajador para redirigir su salario.

De los 'likes' Ofrecen dinero fácil por dar 'like' o comentar en publicaciones para luego convencer a la víctima de que invierta dinero con la promesa de mayores ganancias.

Del amor A través de un perfil falso en redes sociales o aplicaciones de citas, busca manipular emocionalmente a la víctima (con demostraciones de cariño constantes) para ganarse su confianza, pedir dinero con alguna excusa y una vez logrado, desaparecer.

Del hijo en apuros Se hace pasar por su hijo o hija alegando que su teléfono está roto, ha sido robado o no tiene batería y por eso utiliza un número nuevo o el de un amigo.

Mediante el 'typosquatting', los defraudadores crean una página web que simula la de conocidas marcas comerciales, con presencia en el comercio 'online', y cambian alguna letra en la url de la web fraudulenta con la intención de que, si el usuario se confunde levemente al escribir la dirección web, le aparecerá la página creada por los ciberdelincuentes, desde donde se apoderarán de los datos bancarios de la víctima mientras esta cree que está haciendo un pedido en la página web oficial.

Pero no solo eso. La Guardia Civil también ha iniciado una potente campaña de concienciación para prevenir a la ciudadanía antes de echarse las manos a la cabeza. Insta, antes de nada, a sospechar de cualquier «superoferta» y no perder de vista a los más pequeños en zonas de grandes aglomeraciones. «Es muy fácil que en estas circunstancias un menor se pierda; alecciónale cómo tiene que actuar y dile que puede contar con nuestra ayuda», apuntan fuentes del instituto armado.

La importancia del 'https'

Asimismo, piden a la ciudadanía que, antes de efectuar cualquier pago, se fijen en que la página web de la tienda 'online' tenga el certificado de seguridad y, además, informan de que la dirección del sitio en cuestión (URL) tiene que empezar por 'https'. Si no ocurre lo anterior, «desconfía porque puede ser una página fraudulenta que roba tus datos personales».

También remarcan una serie de detalles que pueden resultar fundamental para detectar un fraude en una página web que, en realidad, está en manos de ciberdelincuentes: diseño no homogéneo, imágenes sin calidad y textos incompletos y mal redactados.