De chollos a falsas rebajas: el 'Black Friday' tienta al consumidor más exigente

Los comercios españoles se tiñen de rojo y negro para dar la bienvenida a la época de mayor consumo del año. El 'Black Friday' da el pistoletazo de salida a unos meses -hasta las rebajas de enero- en los que se concentran un tercio de las ventas de todo el ejercicio. Es lo que los expertos de KPMG denominan el 'Golden Quarter'.

Solo en el 'Black Friday' -que oficialmente se celebra el último viernes de noviembre, pero que durante todo el mes inunda la economía- el gasto medio será de 379 euros, un 12% más que el año pasado, aunque con una notable diferencia entre los consumidores: «Este año se prevé un comportamiento más cauteloso, teniendo en cuenta que la predisposición al gasto no solo depende del poder adquisitivo, sino de la percepción y la confianza sobre la evolución de la economía», explica Enrique Porta, socio responsable del Sector Consumo y Retail.

Otros análisis coinciden. Los consumidores serán especialmente reflexivos y, sobre todo, precavidos, ante las advertencias en torno a comercios que aprovechan esta época grande del consumo para ofrecer falsas rebajas. «Hay que comprobar si los descuentos anunciados se ajustan a la normativa vigente, que exige que el precio rebajado se compare con el más bajo aplicado en los últimos 30 días», explican desde la OCU.

La organización llevó a cabo el pasado año un análisis sobre más de 15.000 productos en sesenta tiendas online de electrónica, con resultados en los que quedó patente que durante estas jornadas los que subieron de precio fueron más de los que bajaron. En concreto, solo un 30% era más barato que el precio mínimo de los meses previos al 'Black Friday'. En contra, un 43% era más caro, mientras que el resto se mantuvo igual. «Frente a los descuentos publicitados, muchas de las promociones no suponen una rebaja real, lo que genera una percepción de engaño entre los consumidores», advierte la organización.

Más subidas de precio que bajadas en el Black Friday de 2024 Precios que subieron Precios que bajaron Precios que se mantuvieron 43% 30% 27% De las 60 webs analizadas, solo hubo rebajas de Black Friday en 13 tiendas Fuente: OCU

No solo eso. «Los eventos de compras como el 'Black Friday' son una mina de oro para los cibercriminales. Los estafadores explotan el desorden que hay alrededor de las ofertas y los descuentos, sabiendo que los compradores apurados son propensos a hacer clic en enlaces peligrosos o a compartir información personal sin pensarlo a profundidad», añade Marijus Briedis, Director de Tecnología (CTO) de NordVPN. El proveedor de servicios VPN ha llevado a cabo un reciente análisis en el que ha detectado las páginas web falsas de Amazon se disparan en un 232% antes del 'Black Friday'.

El Ministerio de Consumo también vigilará con especial énfasis este tipo de malas prácticas, que incluyen otras como la venta bajo presión, como los relojes de cuenta atrás irreales, mensajes de escasez falsos o cualquier otro recurso diseñado para provocar una sensación artificial de urgencia, que busca que la persona consumidora tome inconscientemente decisiones precipitadas. «El comercio que lo haga, lo pagará», advirtió esta misma semana el ministro Pablo Bustinduy, que recordó que el pasado verano ya multó a siete grandes empresas con 350.000 euros por este tipo de prácticas abusivas.

«Este año se prevé un comportamiento más cauteloso: la predisposición al gasto no solo depende poder adquisitivo, sino de la confianza sobre la evolución de la economía» Enrique Porta Cocio responsable del sector consumo y retail de KPMG

La investigación de Consumo se centrará en los operadores de comercio electrónico con una especial atención a los productos del textil, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos. Justo entre las categorías más demandadas según el Observatorio Cetelem. La moda (65%), se mantiene estable, y el calzado (58%), crece dos puntos respecto a 2024.

En ambos casos, destacan los consumidores más jóvenes, especialmente entre los 18 y 24 años. Por su parte, la categoría de salud y belleza (41%), desciende tres puntos, y dispositivos móviles (40%), aumenta dos puntos. En cambio, productos como juguetes (32%), electrodomésticos (35%) o hogar (22%) registran caídas respecto al año pasado, confirmando una mayor contención en las compras no esenciales», explican los expertos.

La IA como tendencia de consumo

Se impone así la tendencia de contar con un listado de productos que se necesitan y sus precios desde semanas antes del inicio de las rebajas, para comprobar los verdaderos descuentos. «Este año el consumidor mirará mucho más el precio antes de comprar o, sencillamente, renunciará a tener lo último de lo último, siempre más caro. No serán pocos los que adelanten sus compras de navidad y guarden sus regalos en el fondo del armario hasta la Nochebuena», anticipa .

Según el estudio de KPMG y Appinio, los jóvenes llevarán la voz cantante de las compras este año. Y el 20% utilizará herramientas de IA para tomar sus decisiones. Pero, ¿para qué? Para comparar precios y promociones, conseguir información del producto o para la recomendación de regalos (también para recetas, consejos de viajes, etc).

«Las redes sociales también influirán a tres de cada diez consumidores con las opiniones de otros usuarios, como influencers; pero también a través de la publicidad personalizada», explican los expertos de KPMG. ¿El peligro? Que según la encuesta el 41% de los que han hecho caso en otras ocasiones a este tipo de consejos declara luego sentirse decepcionados con su compra.

A pesar de todo, el 'Black Friday' sigue siendo para el 95,4% de la población el gran evento de descuentos del año y más de la mitad de los españoles (55,3%) planea comprar durante este período, según Idealo, que también confirma que el 68% cree que los precios se inflan antes de los descuentos de esta jornada. «Una parte relevante del gasto no responde a una planificación real, sino a impulsos», explican desde el comparador financiero Helpmycash, donde la principal recomendación pasa también por «llegar a estos días con una lista cerrada y un presupuesto claro para que el ahorro no se pierda en extras que no estaban previstos». «Este año el consumidor mirará mucho más el precio antes de comprar o, sencillamente, renunciará a tener lo último de lo último, siempre más caro», añade Eduardo Irastazola, de OBSBusiness School. La consigna es clara: el 'Black Friday' de este año no exigirá gastar más, sino planificar mejor.

