Cinco puntos de Castilla y León, entre los diez más fríos de España El Puerto del Pico vuelve a registrar el termómetro más frío de la comunidad con 1,9 grados bajo cero

E. N. Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Castilla y León amaneció este jueves con cinco puntos de la comunidad entre los diez que registraron las temperaturas más frías del país, con termómetros que, en todos los casos, apuntaron valores negativos durante la madrugada.

Así, y según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con datos recogidos hasta las 7:30 horas del jueves, la temperatura más baja en Castilla y León se registró en el abulense Puerto del Pico, donde el termómetro marcó 1,9 grados bajo cero a las 3:50 horas, lo que convierte a esta ubicación en la tercera más fría del país durante la jornada de hoy.

Además, también aparecen dentro de las diez temperaturas más bajas en España las registradas en el Puerto de San Isidro de León, donde se alcanzaron los 1,7 grados bajo cero a las 6:40 horas; Palacios de la Sierra, en Burgos, donde se registraron -1,6 grados; Ucero, en Soria, cuyos termómetros marcaron -1,2 grados a las 7:00 horas, y la comarca zamorana de Sanabria, cuya estación de medición de las temperaturas, ubicada en Robleda-Cervantes, registró 0,8 grados bajo cero a las 5.:50 horas de este día 25.